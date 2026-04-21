Bénin : Le tiktokeur Steve Wotto arrêté par la police

Le tiktokeur béninois Steve Wotto a été interpellé par des agents de la Police républicaine, selon les informations rapportées par plusieurs canaux locaux. L’arrestation est intervenue après une série de publications diffusées sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où l’intéressé s’en prenait à des responsables politiques béninois.

Connu pour ses prises de position virulentes en ligne, Steve Wotto s’était fait remarquer ces derniers mois par des contenus critiques visant des figures de premier plan de l’exécutif, dont le président de la République, Patrice Talon, ainsi que le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Certaines de ses interventions comportaient des propos jugés offensants.

Une interpellation liée à des contenus diffusés en ligne

Selon les éléments disponibles, l’interpellation du créateur de contenus fait suite à la diffusion de vidéos dans lesquelles il multipliait les attaques personnelles contre des autorités publiques. Sa dernière publication, mise en ligne le dimanche 19 avril 2026, visait le ministre-conseiller Rachidi Gbadamassi.

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Dans cette séquence, Steve Wotto accusait ce dernier d’être à l’origine d’atteintes d’ordre spirituel à son encontre. Il établissait également un lien entre ces faits et le décès de l’épouse du responsable politique, des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’intéressé.

Aucune communication officielle de la Police républicaine n’avait, à la date des faits rapportés, précisé les chefs d’accusation retenus contre le mis en cause ni les circonstances exactes de son interpellation.