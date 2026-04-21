Le tiktokeur béninois Steve Wotto a été interpellé par des agents de la Police républicaine, selon les informations rapportées par plusieurs canaux locaux. L’arrestation est intervenue après une série de publications diffusées sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où l’intéressé s’en prenait à des responsables politiques béninois.
Connu pour ses prises de position virulentes en ligne, Steve Wotto s’était fait remarquer ces derniers mois par des contenus critiques visant des figures de premier plan de l’exécutif, dont le président de la République, Patrice Talon, ainsi que le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Certaines de ses interventions comportaient des propos jugés offensants.
Une interpellation liée à des contenus diffusés en ligne
Selon les éléments disponibles, l’interpellation du créateur de contenus fait suite à la diffusion de vidéos dans lesquelles il multipliait les attaques personnelles contre des autorités publiques. Sa dernière publication, mise en ligne le dimanche 19 avril 2026, visait le ministre-conseiller Rachidi Gbadamassi.
Dans cette séquence, Steve Wotto accusait ce dernier d’être à l’origine d’atteintes d’ordre spirituel à son encontre. Il établissait également un lien entre ces faits et le décès de l’épouse du responsable politique, des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’intéressé.
Aucune communication officielle de la Police républicaine n’avait, à la date des faits rapportés, précisé les chefs d’accusation retenus contre le mis en cause ni les circonstances exactes de son interpellation.
6 réflexions au sujet de “Bénin : Le tiktokeur Steve Wotto arrêté par la police”
monsieur le plombier
Tiktok..est effectivement un révé lateur..des gens dérangés..psycholog iquement..
Narcis sique..préten tieux..demi fous..prosti tuées..hélas tous..cherchant à combler un manque d estime de soi
Pour dire..vrai..moi..je zapp..seulement
Restez là passive..à gosier..vociférer..sur les panels..sans résultats probants..
Vous pouvez..tous crever les geules ouvertes..je m en fou
Les cibles..sont..connues
La stratégie..et tactiques..pour prendre vos libertés..sont triviaux..
Ce malheureux garçon souffre de troubles psychiatriques .
Sa place est dans un hôpital dédié plutôt que sous le lien de la justice.
Les attaques physiques intolérables provenant de lui sont des faits d’une personne instable.
Le machin investigation numérique dont le directeur est mon jeune frere qui n’est pas policier ( patron egalement de MMA Heviosso ) est-il une police parallèle ???
Cherchez l’erreur
Est-ce qu’est devenue la Démocratie Béninoise chèrement acquise en 1990?
Kérékou serait entrain de se retourner et de se retourner dans sa tombe.
Quel avenir pour une Afrique divisée contre elle-même et contre sa jeunesse ?
Leçon : soit se muter en griot pour ne pas être déranger, soit ramer contre courant, puis se retrouver en tôle.
Est-ce que ceux qui effectuent de telles arrestations sont fiers de leurs travail ?