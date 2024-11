Cadre de concertation de l’opposition au Bénin : Fcbe n’aurait pas été associé

Paul Hounkpè, Nouveau Secrétaire général des FCBE

La création du cadre de concertation de l’opposition au Bénin continue d’occuper l’actualité politique. En effet, cette initiative des partis politiques se réclamant de l’opposition a suscité la réaction de l’ancienne formation politique de Thomas Boni Yayi. Selon les confidences faites par un responsable des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) au quotidien Le Matinal, le parti n’aurait pas été associé. Ce dernier qui a n’a pas voulu faire connaître son identité fait remarquer que le parti a appris comme tout le monde l’information.

« Nous avons eu l’information comme tout Béninois. Nous n’étions pas dans les secrets, nous avons vu le Cadre se créer », a-t-il confié au média béninois. Ce fut également l’occasion pour lui d’annoncer que les Fcbe continuent de s’apprêter pour les prochaines élections mais sans agitations. « Tout bouge, mais tout ne s’agite pas chez les Cauris. Nous déroulons une stratégie bien planifiée », poursuit-il. « Notre priorité, ce n’est pas de penser à ce que les autres font mais à ce que nous faisons pour reconquérir totalement notre électorat », ajoute-t-il.

Publicité

Rappelons que, ce cadre de concertation a été créée au cours du week-end écoulé. Les partis présents à la création du Cadre de concertation de l’opposition sont Les Démocrates (LD), la Nouvelle Force Nationale (NFN), le Mouvement Populaire de Libération (MPL), la Grande Solidarité Républicaine (GSR) et le mouvement « Nous le ferons » de Daniel Edah. Le creuset mis sur pied sera dirigé par un par Eugène Azatassou du parti Les Démocrates qui en est le coordonnateur. Antoine Visétogbé Guédou est le 1er coordonnateur adjoint et porte-parole du cadre, Expérience Tébé, le 2ème coordonnateur adjoint, Apollinaire Avognon, le 3ème coordonnateur adjoint, Daniel Edah, 4ème coordonnateur adjoint et Chabi Yayi le Secrétaire exécutif du cadre.