CAN 2025 : voici la liste des pays qualifiés

Démarrés le mercredi 20 mars 2024, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Maroc 2025) ont pris fin le mardi 19 novembre 2024. La liste des 24 équipes qui prendront part à 35ᵉ édition de la CAN est désormais complète.

Parmi les équipes qualifiées, de nombreux poids lourds du football africain seront présents. Le Maroc, pays hôte, ainsi que le Cameroun, l’Égypte, la Tunisie, l’Algérie, le Sénégal et le Nigeria figurent en bonne place. Cependant, une absence marquante se distingue : le Ghana, quatre fois vainqueur de la CAN, ne participera pas à cette édition. Éliminés par l’Angola et le Soudan lors des éliminatoires, les Black Stars manqueront la compétition pour la première fois en 20 ans.

Bien que la date du tirage au sort pour la phase de groupes n’ait pas encore été fixée, les équipes qualifiées pour cette édition sont à présent connues. Outre le Maroc, pays hôte, les nations suivantes ont obtenu leur billet : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso Faso, Botswana, Bénin, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Soudan, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

Initialement prévue pour l’été 2025, la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations a été déplacée afin d’éviter de chevaucher le Mondial des clubs, qui se tiendra aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet 2025. La compétition aura donc lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Ce décalage permettra ainsi aux joueurs africains évoluant en Europe de participer à la CAN sans conflit de calendrier. Le dernière CAN s’est jouée début 2024 et a vu le sacre du pays hôte, la Côte d’Ivoire.