Chine : la France décroche un gros contrat

PHOTO: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Les relations commerciales entre l’Union européenne et la Chine traversent une période de turbulences, notamment autour du marché automobile. L’UE accuse Pékin de subventionner massivement ses constructeurs de véhicules électriques, créant une concurrence déloyale sur le marché européen. Cette situation a conduit Bruxelles à lancer une enquête en septembre 2023 et à envisager l’application de taxes douanières sur les importations de voitures électriques chinoises, une mesure que Pékin considère comme protectionniste et menaçante pour ses intérêts économiques.

Un partenariat stratégique dans l’énergie

Au cœur de cette atmosphère tendue, TotalEnergies vient de conclure un accord majeur avec le géant chinois Sinopec. À compter de 2028, l’entreprise française livrera annuellement 2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) à la Chine pendant 15 ans. Cette alliance énergétique, officialisée lors de la visite d’État du Président Xi Jinping en France, renforce les liens économiques entre les deux pays malgré les frictions commerciales actuelles.

Publicité

Une réponse aux défis du marché mondial

TotalEnergies adapte sa stratégie face aux fluctuations du marché des hydrocarbures. Le groupe français a déjà enregistré une baisse significative de ses bénéfices, avec un résultat net en recul de 65% au troisième trimestre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente. Pour stabiliser ses revenus, l’entreprise mise sur les contrats de long terme, particulièrement dans le secteur du GNL. Cette approche se matérialise également aux États-Unis, où TotalEnergies prévoit d’atteindre une capacité d’exportation de 15 millions de tonnes de GNL par an d’ici 2030.

Le GNL, pont vers la transition énergétique

Le choix du GNL comme axe de développement répond aux enjeux environnementaux actuels, particulièrement en Chine. Premier importateur mondial, le pays utilise ce combustible pour compenser l’intermittence des énergies renouvelables et réduire sa dépendance au charbon. Le marché du GNL connaît une croissance soutenue depuis la guerre en Ukraine, l’Europe et l’Asie cherchant à diversifier leurs sources d’approvisionnement énergétique. TotalEnergies, qui se positionne comme le premier exportateur de GNL américain avec plus de 10 millions de tonnes exportées en 2023, renforce ainsi son rôle d’acteur majeur dans la transformation du paysage énergétique mondial.