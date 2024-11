Chine : Les produits béninois valorisés lors d’une exposition internationale

Depuis sa création en 2018, la China International Import Expo (CIIE) à Shanghai est devenue un rendez-vous stratégique pour les entreprises et pays souhaitant accéder au marché chinois. Cet événement, symbole de l’ouverture commerciale de la Chine, permet aux exposants et acheteurs du monde entier de nouer des relations d’affaires et de renforcer la coopération internationale.

Cette année, le Bénin est à nouveau présent à la CIIE, où il met en lumière son savoir-faire agricole et ses produits phares. Sur le stand « CHOOSE BENIN », huit entreprises béninoises présentent des produits emblématiques tels que l’ananas Pain de Sucre, les amandes de noix de cajou, ainsi que des produits à base de miel et de karité. Ces exposants, soutenus par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), visent à renforcer la visibilité du label « Made in Bénin » et à saisir les opportunités du marché chinois en pleine croissance.

Huit entreprises présentes à l’expo

Depuis 2016, le Bénin s’affirme comme un acteur économique dynamique en Afrique, avec une économie ouverte et diversifiée. Le pays affiche un taux de croissance robuste, soutenu par le secteur agricole et le commerce de transit via le Port de Cotonou, une plaque tournante pour les pays enclavés de l’Afrique de l’Ouest. En 2021, l’économie béninoise a atteint une croissance de 7,2 %, confirmant ainsi sa résilience post-COVID-19.

Parmi les huit entreprises béninoises présentes, on trouve des producteurs et exportateurs d’ananas, de produits cosmétiques naturels, de miel et de produits agroalimentaires. La Fédération Nationale des Coopératives de Producteurs d’Ananas du Bénin (FENAPAB) regroupe plus de 2 865 producteurs et soutient leur développement à travers l’accès aux intrants, au financement, et à la formation. Les Fruits Tillou, spécialisée dans l’horticulture, et Natura, producteur de cosmétiques à base de karité, font également partie des exposants. D’autres entreprises, comme Les Triangles et API Services Monde, mettent en avant leur expertise en apiculture durable.

« Made in Bénin » en Chine

Durant les six jours de la CIIE, les exposants béninois espèrent nouer des partenariats durables avec des acteurs chinois et internationaux, contribuant ainsi à l’essor de l’exportation béninoise. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mme Alimatou Shadiya Assouman, et le directeur général de l’APIEx, M. Siaka Chekete, soulignent que cette participation reflète l’engagement du Bénin à ouvrir de nouveaux horizons commerciaux et à promouvoir ses produits sur les marchés mondiaux.

« La participation du Bénin à la CIIE 2024 représente une occasion exceptionnelle de mettre en avant le 'Made in Bénin' sur l'un des marchés les plus dynamiques au monde. À travers notre stand, nous mettons en lumière nos champions nationaux, véritables ambassadeurs de nos savoir-faire. Ces entrepreneurs incarnent l'excellence de la production béninoise ; ils présenteront des produits qui reflètent les multiples richesses de notre pays », déclare l'autorité ministérielle.