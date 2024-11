Comment Elon Musk s’est fait rouler dans la farine

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

L’ascension fulgurante d’Elon Musk fascine autant qu’elle intrigue. Le milliardaire sud-africain a révolutionné plusieurs industries : PayPal dans le paiement en ligne, Tesla dans l’automobile électrique, SpaceX dans l’exploration spatiale, et Starlink dans les télécommunications par satellite. Visionnaire controversé mais indéniablement innovant, il a bâti un empire technologique évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars, tout en cultivant une image de défenseur du progrès au service de l’humanité.

Un projet qui tourne au vinaigre

Pourtant, même les plus grands stratèges peuvent se faire prendre à leur propre jeu. C’est ce qui ressort de la bataille judiciaire opposant Musk à OpenAI, l’entreprise d’intelligence artificielle qu’il avait cofondée en 2015. Au cœur du conflit : une trahison orchestrée par Sam Altman, l’actuel PDG d’OpenAI. Ce dernier aurait habilement manipulé Musk en lui présentant un projet philanthropique d’IA « pour le bénéfice de l’humanité », alors qu’il nourrissait déjà des ambitions commerciales. Tel un joueur d’échecs anticipant plusieurs coups d’avance, Altman aurait utilisé la réputation et les ressources de Musk pour donner de la crédibilité à OpenAI, tout en préparant secrètement sa transformation en entreprise lucrative.

Les dessous d’une manipulation machiavélique

La stratégie d’Altman rappelle celle d’un illusionniste de haut vol. D’un côté, il promettait à Musk de s’investir personnellement et financièrement dans le projet à but non lucratif. De l’autre, il sous-évaluait délibérément ses propres contributions tout en encourageant Musk à investir massivement – jusqu’à 44 millions de dollars. La promesse d’une IA éthique et distribuée servait d’appât, pendant qu’en coulisses, Altman et son associé Greg Brockman préparaient leur coup de théâtre : la transformation d’OpenAI en entreprise commerciale dès 2017, alors même qu’ils assuraient à Musk vouloir maintenir le statut non lucratif.

Le coup de grâce : l’alliance avec Microsoft

L’ultime acte de cette pièce s’est joué après le départ de Musk du conseil d’administration en 2018. Altman a scellé un partenariat stratégique avec Microsoft, précisément ce que Musk avait toujours refusé, craignant une concentration excessive du pouvoir de l’IA. Cette alliance, qui accorde à OpenAI un accès privilégié aux infrastructures de calcul de Microsoft, a propulsé l’entreprise au premier plan de la course à l’IA, générant des profits colossaux pour ses dirigeants. Une ironie mordante pour Musk, qui voit aujourd’hui son projet initial d’IA éthique et distribuée se muer en l’exact opposé de sa vision, illustrant parfaitement comment les meilleures intentions peuvent être détournées dans le monde impitoyable de la technologie.