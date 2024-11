Concert 20 ans de Singuila au Bénin : communiqué de presse

Le Groupe Empire a le plaisir d’annoncer un Concert Live VIP dans le cadre de la tournée africaine célébrant les 20 ans de carrière de SINGUILA, icône franco- congolaise du R&B. Cet événement unique se tiendra ce samedi 09 novembre 2024 à Family Beach. Ce concert, attendu par les mélomanes, promet une expérience immersive au cœur du parcours musical de l’artiste.

Ulrich Adjovi, PDG du Groupe Empire et promoteur du concert, souligne la portée de cette initiative : « ce concert est conçu pour être bien plus qu’un simple spectacle ; il s’agit d’une véritable exploration de l’univers de SINGUILA. Nous avons minutieusement élaboré cette soirée afin d’offrir au public une expérience inédite, où se mêleront passion et créativité africaine. »

Ce concert revêt un caractère spécial pour SINGUILA, qui s’exprime avec émotion sur cet anniversaire marquant : « Vingt ans de carrière, c’est bien plus que ce que certains auraient pu imaginer lorsque l’on m’encourageait à suivreune voie plus conventionnelle. » Sa décision de débuter cette tournée au Bénin n’est pas un hasard : « Le Bénin est un pays qui m’a toujours bien accueilli et avec lequel j’entretiens un lien particulier », ajoute-t-il.

Pour sublimer cet événement mémorable, SINGUILA sera rejoint par AXEL MERRYL, jeune talent béninois en pleine ascension, qui apportera sa touche personnelle à cette soirée. Ensemble, les deux artistes offriront une performance qui alliera R&B et afrobeat, mettant en lumière toute la richesse de l’identité musicale africaine. Ce partenariat artistique n’est pas le seul à renforcer l’envergure de l’événement. La SOBEBRA, à travers sa marque BEAUFORT, soutient activement ce concert en tant que sponsor officiel, avec SINGUILA en tant qu’ambassadeur de la marque.

Plusieurs autres partenaires prestigieux, tels que CANAL +, A+, GOZEM, CHILL N'GRILL, FAMILY BEACH, EMPIRE EVENEMENTIEL, MTN, NOVOTEL, ROYAL PANINI, TEMPETE INFOS, FRISSONS RADIO, FIEREMENT BENINOIS, LBM DRIVE et ADBB, accompagnent cette initiative. Les passionnés de musique et de culture africaine sont donc conviés à Family Beach, ce samedi 09 novembre 2024 à partir de 17 heures, pour une soirée mémorable marquant deux décennies de succès et de créativité.