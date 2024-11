Condamné au Maghreb, un pédophile meurt en prison

Le Maghreb, destination prisée des prédateurs sexuels européens

Depuis plusieurs décennies, certaines régions du Maghreb sont devenues des destinations privilégiées pour des criminels européens cherchant à échapper à la justice de leur pays. Cette mobilité criminelle transfrontalière exploite les différences entre les systèmes judiciaires et la complexité des procédures d’extradition. Les réseaux de protection de l’enfance au Maroc, en Algérie et en Tunisie alertent régulièrement sur la présence de prédateurs sexuels qui, après avoir purgé des peines dans leurs pays d’origine, tentent de poursuivre leurs activités criminelles sur le sol maghrébin.

Un parcours criminel à travers l’Europe et le Maghreb

La trajectoire de Robert Bill illustre cette réalité troublante. Après une première condamnation au Royaume-Uni en 2009 pour tentative d’enlèvement d’une fillette de cinq ans à Holywell, ce Britannique avait bénéficié d’une réduction de peine, passant de six à deux ans de prison. Une fois libéré, il s’était établi dans le sud de l’Espagne comme agent immobilier, où il n’avait pas tardé à récidiver. Une tentative d’enlèvement d’une fillette de 12 ans à Velez-Malaga avait déclenché une vaste opération policière, poussant le criminel à fuir vers le Maroc via l’enclave espagnole de Ceuta.

Publicité

La justice marocaine met fin à une série de crimes

L’arrestation de Bill au Maroc est survenue dans des circonstances dramatiques, lorsque des témoins ont entendu les cris d’une jeune fille provenant de sa voiture dans une station-service de Tétouan. L’enquête a révélé que le pédophile avait tenté d’enlever et de violer trois mineures marocaines, à Tétouan et Chefchaouen. La justice marocaine l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, une peine qu’il n’aura pas terminé de purger puisque la mort l’a rattrapé dans sa cellule. Cette affaire souligne l’importance de la coopération internationale et de la vigilance des populations locales face aux criminels qui franchissent les frontières pour poursuivre leurs actes odieux