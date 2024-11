Coopération Bénin-USA : 12 véhicules blindés offerts aux forces armées béninoises

Fortuné Nouatin, M. Fortunet NOUATIN, ministre délégué chargé de la Défense nationale - Pr Bénin

Les forces armées béninoises ont reçu un don d’équipements d’une valeur totale estimée à 3,5 milliards de francs CFA, de la part du gouvernement américain, lors d’une cérémonie de remise qui a eu lieu mercredi 27 novembre 2024 au camp militaire d’Allada.

Il s’agit précisément de douze véhicules blindés de transport de troupes, de 280 plaques balistiques et de 35 radios tactiques. Ces équipements contribueront non seulement à protéger et à sauver la vie des soldats au combat, mais aussi à améliorer la communication entre les unités déployées. Ces douze derniers mois, les États-Unis d’Amérique ont de diverses manières apporté leur soutien aux forces armées béninoises. Leur appui est caractérisé par des actions pour accroître les capacités opérationnelles et la protection des forces armées. Il se traduit aussi en des formations militaires grâce à divers projets. Par exemple, plus de 2.000 soldats béninois ont été formés cette année dans le cadre du projet Borsec ; une trentaine d’autres ont pris part à des programmes de formation militaire internationale aux États-Unis.

À la remise officielle de ces dons, l’ambassadeur des États-Unis au Bénin a salué la coopération entre son pays et le Bénin. Brian Shukan a précisé que les efforts doivent être soutenus par une approche globale qui intègre le développement, l’inclusion sociale et la prise en compte des besoins des populations vulnérables et des minorités. Ces efforts, ajoute-t-il, nécessitent une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement ferme à promouvoir la résilience et le développement. Devant le Haut Commandement militaire avec à sa tête le chef d’État-Major général des Forces armées béninoises, le ministre de la Défense s’est dit honoré de recevoir encore « une nouvelle cession de matériels d’importance primordiale. Ces appuis sont le témoignage de la solidité des relations qui lient les deux nations ››, a-t-il laissé entendre.

Le Ministre Fortunet Alain Nouatin a affirmé que grâce aux États-Unis, les Fab seront encore mieux équipées et mieux préparées pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent au Bénin. « Vous pouvez être rassurés que ces matériels seront utilisés à bon escient », a-t-il rassuré. Après la signature des documents de cession, le ministre Fortunet Alain Nouatin a remis officiellement les clés des douze blindés au chef d’État-major général des forces armées béninoises, le général de division Fructueux Gbaguidi.