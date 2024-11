Corée du Nord: le tir d’un missile ne passe pas

Kim Jong-Un. Photo : afp.com/STR

Alors que la Corée du Nord a envoyé plusieurs milliers de ses soldats en Russie, dans le but de se préparer à intervenir sur le sol ukrainien, suscitant la colère de la communauté internationale… Pyongyang a une nouvelle fois fait parler. Mais cette fois-ci, c’est pour une tout autre histoire, à savoir, le tir d’un puissant missile.

En effet, ce jeudi, l’armée nord-coréenne a confirmé le tir de l’un de ses plus puissants missiles, confirmant une nouvelle fois que Pyongyang accélérait fermement sur la question du nucléaire, dans le but d’accéder à la force nucléaire, dans un but dissuasif. De quoi susciter la colère au sein de la communauté internationale. D’ailleurs, États-Unis comme Corée du Sud se sont réunis.

Nouveau tir de missile en Corée du Nord

En effet, les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense (Antony Blinken et Lloyd Austin) ont échangé avec leurs homologues sud-coréens, Cho Tae-Yul et Kim Yong-hyun, afin de faire le point. Une situation particulièrement complexe à gérer, d’autant que les États-Unis connaîtront le nom de leur nouveau chef de l’État, d’ici aux prochains jours.

Le projectile nord-coréen a été tiré tôt le matin, aux alentours de 7h10 (heure locale) et aurait parcouru 5.500 kilomètres avant de venir s’écraser en pleine mer du Japon. Le missile testé est connu pour être particulièrement puissant. Il s’agit d’un missile balistique intercontinental, spécifiquement conçu pour porter des charges nucléaires. Un tir que même la Chine semble avoir condamné à demi-mot.

L’ONU condamne, la Chine réagit

En effet, Pékin, a affirmé être préoccupé par l’évolution de la situation. En tant que voisin proche de la péninsule coréenne, la Chine a ainsi réitéré son appel à une résolution politique et pacifique du conflit opposant les deux Corées. Côté nord-coréen, on se félicite pour ce tir d’essai, quand même l’ONU a une nouvelle fois tapé du poing sur la table, affirmant qu’il s’agissait là d’une violation flagrante des résolutions prises au cours des dernières années.