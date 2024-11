Côte d’Ivoire: Apoutchou national en détention, ce que l’on sait

L’influenceur Stéphane Agbré, alias Apoutchou National, a été placé en détention à la suite de l’exhibition sur les réseaux sociaux d’un sac contenant des liasses de billets de banque. Le 12 novembre 2024, Stéphane Agbré, accompagné de deux autres individus, Abdoulaye Fofana et Léonel Akobé alias Leonel PCS, a été interpellé après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il exhibe des liasses de billets de banque.

Dans la vidéo, Apoutchou remue un sac de voyage avant de verser l’argent sur le sol, un geste jugé provocateur par les autorités. La procureure du pôle économique, Claude Michèle Kamagaté, a indiqué que cette vidéo avait entraîné l’ouverture d’une enquête sur l’origine des fonds, en application de la loi n°2023-875 du 23 novembre 2023 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette législation permet aux autorités d’enquêter sur tout mouvement financier suspect. Les trois hommes sont actuellement détenus dans les locaux de la police économique.

Publicité

Lors de son audition, Apoutchou national a déclaré que l’argent provenait de Léonel PCS, un bookmaker impliqué dans les paris sportifs. Selon Agbré, Léonel PCS aurait prévu d’acheter une nouvelle voiture et lui aurait confié le sac d’argent, qu’il a ensuite exhibé publiquement pour faire étalage de sa richesse. Cependant, les autorités restent sceptiques quant à cette explication, et la Direction de l’informatique et des traces technologiques cherche à déterminer l’origine exacte de cette somme d’argent.

Les trois suspects sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende de 246 millions de FCFA (375.000 euros) s’il s’avérait qu’ils soient coupables. L’affaire a fait réagir les internautes, certains s’inquiétant des conséquences pour Apoutchou, tandis que d’autres ont ironisé sur la situation. Les autorités judiciaires, de leur côté, restent fermes et poursuivent les investigations pour déterminer si des infractions ont été commises.