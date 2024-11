Côte d’Ivoire : Après les déballages de Bourgi, Gbagbo reçoit l’ambassadeur français

Le dimanche 10 novembre 2024, Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d’Ivoire, a rencontré l’ambassadeur de France à Abidjan, Jean-Christophe Belliard. Cet entretien qui a duré plus de deux heures a abordé des sujets variés, notamment les enjeux économiques et politiques de la Côte d’Ivoire et les questions régionales, y compris la situation au Sahel. Selon une source diplomatique française, les échanges ont été « riches et directs » dans une atmosphère « chaleureuse« . Habiba Touré, porte-parole du PPA-CI, a qualifié cette rencontre de « cordiale« . Il s’agit de la première rencontre entre un représentant officiel français et Gbagbo depuis décembre 2010, après des années de tensions diplomatiques liées à la crise post-électorale de 2010-2011.

Robert Bourgi, ancien intermédiaire des relations franco-africaines, a récemment révélé avoir joué un rôle clé dans la libération de Gbagbo en 2011 après son arrestation suite à la crise post-électorale. Bourgi a expliqué avoir été en contact avec des responsables français pour négocier la sortie de crise, particulièrement lorsque la France soutenait Alassane Ouattara comme président. Il a aussi évoqué l’implication de la France, à travers l’opération Licorne, pour maintenir la stabilité en Côte d’Ivoire, soulignant que ces actions étaient motivées par des intérêts géopolitiques et économiques. Bourgi a également affirmé que la France avait des relations ambiguës avec certains dirigeants africains, notamment avec Gbagbo et Ouattara, et qu’elle exerçait une pression pour garantir des élections dans un cadre favorable à ses intérêts.

Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale en 2021 après huit ans de détention, est retourné en Côte d’Ivoire en juin 2021. Bien qu’il ne soit pas encore engagé officiellement dans la politique active, il a annoncé qu’il pourrait se présenter à la présidence en 2025. Son retour a ravivé les tensions avec l’actuel président, Alassane Ouattara, bien que des signes de réconciliation aient été observés. Gbagbo a fondé le PPA-CI (Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire) et a été désigné comme candidat pour l’élection présidentielle de 2025, malgré sa situation d’inéligibilité due à une condamnation liée à la crise de 2010-2011.