CPI : un ex-djihadiste malien condamné

© REUTERS/Eva Plevier/File Photo

Abdoulaziz al-Hassan, ancien chef de la police islamique à Tombouctou, arrêté en 2017 et transféré à la Haye un an plus tard, a été condamné le mercredi 20 novembre 2024 à dix ans de prison par la Cour pénale internationale (CPI). Cette décision fait suite à sa reconnaissance de culpabilité en juin 2024 pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis en 2012 et 2013, lorsque le nord du Mali était sous l’emprise de groupes jihadistes comme Ansar Dine.

Sous le régime d’Ansar Dine, al-Hassan a joué un rôle central dans la répression de la population de Tombouctou. Il a ordonné et participé à de nombreuses atrocités, notamment des tortures, des flagellations publiques et des persécutions pour motifs religieux. Ces actes ont été commis dans le but d’imposer une interprétation radicale de la loi islamique. La CPI a retenu la responsabilité d’al-Hassan dans ces crimes, soulignant son rôle de chef de la police islamique et sa participation active aux exactions commises. Bien que la peine de dix ans puisse sembler clémente au vu de la gravité des faits, les juges ont souligné que al-Hassan n’était pas le dirigeant suprême d’Ansar Dine.

Publicité

« Sa responsabilité découle principalement de son rôle au sein de cette structure établie par Ansar Dine et du rôle que cette police a elle-même joué dans le système répressif créé par le groupe djihadiste à Tombouctou en 2012 et 2013. L’un et l’autre étaient, certes, considérables, et en même temps, Monsieur Al-Hassan n’était pas une figure centrale de l’appareil de direction d’Ansar Dine-AQMI. Il ne faisait pas partie des personnes qui ont conçu le projet criminel de cette organisation », a expliqué la présidente de la chambre, la juge Kimberly Prost. Cette condamnation historique marque une étape importante dans la lutte contre l’impunité pour les crimes commis au Mali et envoie un message fort aux auteurs de ces actes qu’ils ne seront pas épargnés par la justice internationale.