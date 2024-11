Décès du commissaire béninois Émile Adjékoissi : Voici ce que dit la police ivoirienne 

Emile Adjekoissi. Photo : DR

Le décès du commissaire principal Émile Adjékoissi a suscité une onde de choc dans la communauté policière d’Afrique de l’Ouest. Ce 27 octobre 2024, alors qu’il se trouvait à Abidjan pour une formation internationale organisée par Interpol, le commissaire Adjékoissi a succombé à une crise d’asthme. Figure emblématique de la police béninoise, son départ brutal a laissé un vide immense et provoqué une vive émotion dans les rangs de la police ivoirienne.

La nouvelle du décès du Commissaire Adjékoissi I a profondément marqué la Direction générale de la police ivoirienne, qui a immédiatement adressé un message de condoléances officielles à la police républicaine du Bénin. Dans une déclaration publique, les autorités ivoiriennes ont exprimé leur chagrin face à cette disparition tragique, soulignant les liens fraternels entre les forces de sécurité des deux nations. La police ivoirienne a décrit le Commissaire Adjékoissi comme « un professionnel exemplaire dont le dévouement à la justice et à la sécurité faisait honneur à l’ensemble de la région« .

En signe de solidarité, une cérémonie d’hommage s’est tenue à Abidjan, en présence des représentants de la police ivoirienne, des membres d’Interpol et des participants à la formation. Cette cérémonie solennelle a permis de rappeler l’importance du Commissaire Adjékoissi dans le renforcement de la coopération régionale et son engagement à servir la sécurité publique avec honneur et dévouement. Au cours de cette cérémonie, les drapeaux des deux nations ont été disposés côte à côte, symbolisant l’unité des forces de l’ordre dans le combat commun pour la paix et la justice en Afrique de l’Ouest.

Le commissaire Adjékoissi s’était rendu en Côte d’Ivoire pour une formation de haut niveau sur la reconstruction des scènes de crime par arme à feu, un domaine pour lequel il était reconnu comme expert. Ce programme de formation, prévu du 28 octobre au 1er novembre 2024, avait pour but de renforcer les capacités des enquêteurs de la région, dans un esprit de partage des compétences et d’amélioration des méthodes d’investigation.

Pour la police ivoirienne, la présence du Commissaire Adjékoissi à cette formation illustrait la collaboration fructueuse et le respect mutuel entre les institutions de sécurité du Bénin et de la Côte d’Ivoire. Son décès, survenu à la veille de cet événement, a été perçu comme une perte pour l’ensemble des participants, qui voyaient en lui un modèle de compétence et de dévouement. La police ivoirienne a salué la mémoire de cet homme d’exception, promettant de poursuivre les initiatives de coopération et d’échanges pour perpétuer l’esprit de solidarité et de progrès qu’il incarnait.

L’engagement et la carrière du Commissaire Adjékoissi ne seront pas oubliés, et la police ivoirienne a assuré la police béninoise de son soutien inconditionnel. Ce départ soudain d’un officier de si grande valeur a résonné comme un rappel de l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité.