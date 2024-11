Défense au Maghreb: ce pays dévoile ses ambitions

Armée marocaine (DR)

En matière de défense, les pays du Maghreb se développent très rapidement, ces derniers, comme partout ailleurs, devant faire face à de vives tensions. Si l’Algérie avance rapidement, c’est surtout le Maroc qui surprend. Le Royaume n’hésite pas à investir pour répondre à ses ambitions.

Interrogé à ce sujet, Abdelatif Loudiyi, ministre délégué chargé de la Défense nationale, a affirmé que son pays avait réalisé de sérieux bonds en matière d’armement et de munitions. Aujourd’hui, toutefois, il souhaite que Rabat dépende de moins en moins des importations d’armes, privilégiant la production sur le sol national. Un changement de stratégie, qui devrait s’opérer en douceur.

Le Maroc souhaite l’autonomie en matière d’armement

En effet, au cours de ces dernières années, le Maroc s’est diversifié, se tournant vers de plus en plus de fournisseurs d’armes à travers le monde. Mais l’heure est à l’autonomie. Dans ce contexte, le pays fait la promotion des investissements directs dans ses technologies et son industrie militaire, avec pour mission d’encourager le transfert de connaissances.

La loi 10.20 en est le meilleur des exemples. En effet, le législateur a annoncé l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi relative au matériel ainsi qu’aux équipements de défense, de sécurité et d’armes et munitions. Cette loi sera la base même, le socle du développement et du renforcement de l’industrie militaire locale marocaine. Ce texte prévoit notamment des exemptions fiscales aux entreprises travaillant dans ce même domaine.

Une loi pour encourager l’investissement

L’idée, à travers ce texte de loi et ces prises de parole, est d’encourager les entreprises et les entrepreneurs à se diversifier et à se lancer dans un secteur qui est désormais stratégique aux yeux du gouvernement. Un moyen également de se préparer à une éventuelle aggravation des tensions sur le long terme. Anticiper, pour être en mesure de mieux répondre, donc.