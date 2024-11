Défense au Maghreb: deux pays renforcent leurs liens

Photo: Marines

L’année 2024 témoigne d’une intensification sans précédent des conflits armés à l’échelle mondiale. La guerre en Ukraine continue de mobiliser des ressources militaires considérables, tandis que le conflit israélo-palestinien bouleverse les équilibres au Moyen-Orient. Cette situation pousse de nombreux pays à augmenter leurs budgets de défense et à moderniser leurs équipements militaires. En Afrique, les menaces sécuritaires, notamment terroristes, persistent dans plusieurs régions, incitant les États à renforcer leurs capacités défensives et leurs alliances stratégiques.

Une coopération militaire renforcée

Le Maroc et la Mauritanie démontrent leur engagement mutuel en matière de défense lors de la cinquième session de leur commission mixte militaire, tenue le 12 novembre à Rabat. Cette rencontre, devenue un rendez-vous annuel depuis 2020, marque une étape importante dans le renforcement des liens sécuritaires entre les deux nations. L’inspecteur général des Forces Armées Royales marocaines et le chef d’État-Major des armées mauritaniennes ont piloté les discussions, centrées sur les enjeux stratégiques communs aux deux pays.

Des défis sécuritaires partagés

La sécurisation des frontières communes constitue la pierre angulaire de cette collaboration. Les deux États font face à des menaces similaires : immigration clandestine, trafics illicites et risques terroristes. Cette réalité pousse Rabat et Nouakchott à intensifier leur coordination opérationnelle et à mutualiser leurs moyens de surveillance. Les entretiens entre la délégation mauritanienne et le ministre délégué marocain chargé de l’Administration de la Défense nationale confirment la volonté politique d’approfondir ces liens militaires.

Un partenariat historique en évolution

Cette alliance militaire, initiée en 1971, a connu un tournant majeur avec la signature d’un mémorandum d’entente en 2006 à Rabat. Malgré une période de latence dans son application concrète, la création de la Commission Militaire Mixte traduit aujourd’hui une dynamique nouvelle. Les exercices conjoints, les échanges d’expertise et la formation des personnels militaires constituent les piliers de cette coopération renouvelée. Cette collaboration bilatérale répond aux impératifs sécuritaires actuels et permet aux deux pays d’optimiser leurs capacités défensives face aux défis régionaux.