Désengagement militaire du Tchad et du Sénégal : voici la réaction de la France

La France fait face à un tournant majeur dans ses relations militaires avec certains pays d’Afrique. Le Tchad et le Sénégal ont récemment annoncé des décisions importantes qui marquent une évolution significative de leurs partenariats de défense avec Paris. Le Tchad a décidé de mettre un terme à l’accord de coopération militaire qui le liait à la France.

Cette rupture, intervenue peu après une visite du ministre français des Affaires étrangères à N’Djamena, témoigne d’une volonté tchadienne de revoir en profondeur ses relations avec l’ancienne puissance coloniale. De son côté, le Sénégal, par la voix de son président, a appelé à la fermeture des bases militaires françaises sur son territoire. Cette position s’inscrit dans un contexte de réaffirmation de la souveraineté nationale et d’une volonté de diversifier les partenariats. Le 29 novembre 2024, le porte-parole du Quai d’Orsay, Christophe Lemoine, a réagi aux annonces récentes du Tchad et du Sénégal.

« La France en prend acte »

Se prononçant sur la déclaration du Tchad, Christophe Lemoine affirme que la France respecte cette décision et espère continuer les discussions pour trouver une meilleure solution. « La France en prend acte et entend poursuivre le dialogue pour la mise en œuvre de ces orientations. », a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay. Concernant le Sénégal, Christophe Lemoine assure que la France a « pris note des déclarations du président du Sénégal dans différents médias ces derniers jours« .

Le Tchad avait signé cet accord de défense avec la France le 5 septembre 2019, dans le but de renforcer la coopération en matière de sécurité. Ces décisions s’inscrivent dans un contexte plus large de remise en question de la présence militaire française en Afrique. Les coups d’État successifs dans la région, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ont fragilisé l’influence de Paris et mis en lumière les limites de sa stratégie sécuritaire.

