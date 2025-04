Sénégal : la gendarmerie effectue une opération coup de poing à 94 millions FCFA

Une opération musclée de la gendarmerie sénégalaise a permis de faire capoter une attaque d’une rare audace dans la cité religieuse de Touba. Dans la nuit du 12 au 13 avril 2025, aux alentours de 2h du matin, une bande armée d’au moins dix individus a tenté de cambrioler l’usine Touba Gaz, avec en ligne de mire un butin estimé à 94 millions de francs CFA. Mais c’était sans compter sur la vigilance et la réactivité des forces de l’ordre.

Les assaillants, lourdement armés et organisés, avaient planifié leur opération dans les moindres détails. Leur objectif : s’emparer du coffre-fort de l’usine, contenant une somme importante en liquide. Après s’être introduits par effraction dans les locaux administratifs, les malfaiteurs ont réussi à localiser le coffre et à le fixer à un véhicule de l’entreprise, vraisemblablement pour l’extraire et le charger dans un autre engin.

Mais leur plan a été brusquement interrompu par l’arrivée inopinée des éléments de l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Touba. Alertés à temps, les gendarmes ont rapidement encerclé les lieux, donnant lieu à un échange de tirs nourri avec les intrus. Pris de court, les assaillants ont dû battre en retraite, abandonnant sur place leur butin potentiel. Aucun élément des forces de l’ordre n’a été blessé lors de l’intervention.

Bien que les malfaiteurs aient réussi à s’éclipser dans l’obscurité, leur fuite précipitée a laissé derrière elle des indices précieux. Des traces de sang ont été relevées sur leur itinéraire de fuite, laissant penser que certains d’entre eux ont été blessés lors de l’accrochage. Ces éléments, ainsi que les images de vidéosurveillance et les objets abandonnés, devraient permettre d’orienter rapidement les enquêteurs vers les suspects.

Cet épisode spectaculaire met en lumière la montée des tentatives de criminalité organisée dans des zones réputées tranquilles comme Touba. Il rappelle également l’importance cruciale de la surveillance continue des sites industriels, souvent ciblés en raison des sommes d’argent en circulation. Mais au-delà du fait divers, cette opération est un signal fort envoyé par les forces de l’ordre : la riposte sera immédiate, ferme et sans concession. L’intervention de l’ESI de Touba, saluée par les responsables de l’usine et par les populations locales, a sans doute évité une lourde perte financière et, surtout, un drame humain. Elle rappelle l’efficacité du dispositif sécuritaire mis en place dans les zones sensibles, même en pleine nuit.