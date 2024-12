Rivalités au Maghreb: les pays du golfe se prononcent

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

Au Maghreb, de vives tensions politiques et diplomatiques enveniment les relations entre l’Algérie et le Maroc. La question du Sahara occidental est notamment concernée. D’un côté, le Maroc enregistre de plus en plus de soutien au sujet de son plan d’autonomie quand l’Algérie, elle, reste campée sur ses positions.

Après quelques nations européennes (France, Estonie et Hongrie, notamment) et une très grande partie des nations caribéennes, c’est au tour des pays du golfe de se prononcer sur la marocanité du Sahara. En effet, le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du golfe s’est réuni ce week-end (dimanche) et a réitéré sa position, souhaitant faire preuve de constance à ce niveau-là.

Publicité

Le Maroc, soutenu par le CCG

Ce sommet, le 45e, avait lieu du côté du Koweït. Au sortir de cette rencontre, les pays membres de la CCG ont ainsi appuyé le plan marocain d’autonomie sur le Sahara, rappelant son appartenance au Royaume. Une décision assumée, afin de préserver la sécurité ainsi que la stabilité du Royaume marocain de même que son intégrité territoriale. Un nouveau coup dur pour l’Algérie.

Car le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) ne s’est pas arrêté là. En effet, ses membres ont rappelé l’importance des partenariats entre le Maroc et l’entité régulatrice des pays du golfe. Que ce soit d’un point de vue politique, mais aussi économique, ce sommet a été l’occasion de revoir les priorités des mois à venir, et surtout, les différentes façons à disposition pour renforcer les liens.

Pour le CCG, la résolution 2756 du Conseil de sécurité de l’ONU fait foi

Un nouveau coup dur pour l’Algérie, qui espérait probablement pouvoir compter sur le soutien de certaines nations du golfe, même si cette position prise par le CCG n’est qu’un rappel de la position qui était initialement prise. Il ne s’agit donc pas d’une surprise permettant de rebattre les cartes en la matière. Malgré tout, cela démontre que les travaux marocains pour faire respecter leur intégrité territoriale, sur les bases de la résolution 2756 du Conseil de sécurité de l’ONU portent leurs fruits.