Désignation des chefs de village et de quartier au Bénin : Voici le quota par parti

Sacca Lafia - photo : PR Bénin

Ce jeudi 21 novembre 2024, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a dévoilé la liste des localités où les partis politiques UPR, BR et FCBE sont qualifiés pour désigner les chefs de village ou de quartier. Cette désignation repose sur les résultats des élections communales de 2020, et la répartition des postes de chefs a été faite entre ces partis selon leur performance dans chaque département.

L’Union Progressiste (UPR), parti majoritaire, a obtenu la désignation de 2517 chefs de village et de quartier de ville, représentant 47,54 % du total. Le parti est particulièrement dominant dans les départements du Littoral, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Couffo. Dans l’Alibori, il est autorisé à désigner 129 chefs, tandis que dans l’Atlantique, il pourra nommer 438, et dans l’Ouémé, 249. Cette répartition témoigne de l’influence croissante de l’UPR dans les zones urbaines et rurales.

Le Bloc Républicain (BR) suit avec 2062 postes de chefs à pourvoir, soit 38,95 % du total. Le BR voit une concentration de ses désignations dans des régions comme la Donga, où il pourra nommer 458 chefs, et dans l’Atlantique, avec 265. Cependant, il est moins présent dans le Littoral, où il n’aura qu’une désignation.

Enfin, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), formation politique se réclamant de l’opposition, pourra désigner 715 chefs, soit 13,51 % des postes. Sa répartition est inégale, avec une forte présence dans le Borgou (200 chefs) et une présence presque nulle dans des départements comme le Littoral et le Couffo, où elle n’a que quelques désignations.

La distribution des chefs de village et de quartier reflète ainsi l’influence politique de chaque parti à travers le pays, en fonction des résultats des dernières élections communales. Rappelons qu’en procédant à cette remise de liste de répartition des 5 294 sièges, la Cena se conforme à l’article 201 nouveau du code électoral.