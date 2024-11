Eau au Maghreb: ce pays dévoile sa stratégie

Luis Tosta - Unsplash

Au Maghreb, l’eau est un enjeu absolument essentiel pour les autorités, mais aussi les citoyens, qui doivent composer avec des ressources parfois limitées. Résultat, les autorités, qu’elles soient tunisiennes, algériennes ou encore marocaines, ont annoncé travailler autour de la mise en place d’usines de dessalement de l’eau.

Au Maroc, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka a récemment évoqué le sujet, affirmant que le Royaume mettait en place tout ce qu’il fallait pour assurer de l’eau potable à l’ensemble de ses concitoyens. Dans les années à venir, le Maroc devrait ainsi largement augmenter ses capacités en matière de dessalement, passant de 192 millions de mètres cubes produits, 1.7 milliard.

Publicité

Le Maroc annonce un vaste plan pour l’eau

En outre, le Maroc souhaite s’appuyer sur d’autres leviers, comme le traitement des eaux usées, qui passera de 40 à 350 millions de mètres cube d’ici à 2035. Enfin, le pays souhaite également se positionner sur la collecte des eaux de pluie. L’idée est de surfer sur des programmes efficaces et peu énergivores, pour produire une eau potable essentielle, à moindre coût, sans puiser dans les ressources.

Les objectifs au Maroc sont particulièrement élevés. En effet, le roi Mohammed VI envisage d’assurer à 100% les besoins en eau potable pour l’ensemble des citoyens marocains, peu importe où ces derniers se trouvent dans le pays. L’objectif, ensuite, est de fournir jusqu’à 80% des besoins en eau pour assurer l’irrigation des terres et donc, la sécurité alimentaire de tout le pays.

Des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents

La région du Maghreb, dans sa globalité, est confrontée à d’importantes périodes de sécheresse. Le réchauffement climatique fait que ces épisodes sont de plus en plus longs, de plus en plus chauds et de plus en plus fréquents. Résultat, la question de l’accès à l’eau potable est un enjeu stratégique essentiel, que ce soit pour la Tunisie, l’Algérie ou le Maroc, qui se doivent de trouver des solutions viables et pérennes.