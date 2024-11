Edouard Loko obtient à Paris 500 000 euros pour la presse béninoise

Le Bénin renforce son secteur médiatique avec un partenariat ambitieux entre la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et Canal France International (CFI). La coopération, financée à hauteur de 500 000 euros par l’Agence Française de Développement (AFD), s’étendra de 2024 à 2029 et vise à professionnaliser les médias béninois.

Lors de sa récente mission à Paris, le président de la HAAC, Edouard Loko, a rencontré des acteurs majeurs de l’audiovisuel français pour lancer ce projet structurant, qui s’articulera autour de trois axes principaux : renforcement des capacités des journalistes, production de contenus collaboratifs, et soutien à la formation continue. Cette initiative permettra de consolider les compétences des journalistes béninois dans des domaines clés comme la vérification des faits, la déontologie et la production de contenus innovants, en collaboration avec leurs pairs internationaux.

L’impact attendu est large : une presse plus indépendante et diversifiée, capable de répondre aux enjeux du numérique et de produire des informations rigoureuses et pertinentes. En soutenant la formation et le développement des médias en ligne, cette collaboration franco-béninoise contribuera à dynamiser le paysage médiatique national et à renforcer l’engagement citoyen.