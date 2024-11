Education en Côte d’Ivoire: la Fondation Gates pourrait apporter son soutien

Photo Unsplash

La Côte d’Ivoire multiplie les actions pour l’amélioration de la qualité de son système éducatif. La ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation ivoirienne, professeure Mariatou Koné, a rencontré une délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates, dirigée par son directeur du Programme mondial éducation, Benjamin Piper.

Cette rencontre a eu lieu au centre international de conférences de Kigali au Rwanda lors de la conférence internationale sur l’apprentissage fondamental. Les discussions entre la ministre ivoirienne et la délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates ont principalement porté sur le renforcement de l’éducation en Côte d’Ivoire. L’un des points clés de l’échange a été le Programme national des premiers apprentissages (PNAPAS), mis en place après les États généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (Egena) qui a connu la formation de 40 000 enseignants en août 2024.

Un autre sujet abordé a été la question du programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (Pasec), qui a été salué par la Fondation Bill et Melinda Gates pour ses résultats. Des pistes ont été explorées pour améliorer les capacités d’évaluation des systèmes éducatifs ivoiriens. Les deux parties ont également évoqué l’intégration des langues nationales dans l’enseignement. Le projet Élan (École et langues nationales) pilote actuellement l’utilisation de dix langues locales pour enrichir les méthodes d’apprentissage. La Côte d’Ivoire souhaite étendre cette initiative à d’autres langues et renforcer son impact.

La ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation de la Côte d’Ivoire, la professeure Mariatou Koné, est aussi la présidente de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la francophonie (Confemen). La fondation Bill et Melinda Gates est une organisation internationale fondée en 2000 par Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, et son ex-épouse Melinda Gates. Elle se consacre à améliorer la santé mondiale, à réduire la pauvreté et à élargir l’accès à l’éducation et à l’information dans les pays en développement.