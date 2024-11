Élection de Trump: un historien fait une prédiction pour l’ordre mondial 

Donald Trump et JD Vance (AP Photo/Tom E. Puskar)

La victoire aux présidentielles américaines de Donald J. Trump n’a souffert d’aucune contestation. En effet, ce dernier a, à la fois, remporté le vote des Grands Électeurs, le vote populaire et le Sénat. Il dispose donc, désormais, de toute la liberté nécessaire pour mener à bien sa politique et répondre aux attentes des citoyens.

Une élection qui pourrait, selon Yuval Noah Harari, l’un des auteurs les plus influents au monde, absolument tout changer. Ce dernier a même prédit la chute de l’ordre mondial tel que nous le connaissons actuellement, avec un monde qui sera toutefois toujours dominé par les États-Unis. Mais pourquoi ? Que peut-il arriver, selon cet écrivain hautement apprécié et écouté ?

Un écrivain tire la sonnette d’alarme

Première chose, il estime que, si des changements majeurs, il doit y avoir, ce sera surtout à cause de la peur et de la colère des peuples. S’il reconnaît que Trump a été intelligent de jouer dessus lors des élections, Yuval Noah Harari ne peut s’empêcher de noter que les États-Unis, tout comme les Européens, sont insatisfaits et profondément agacés par leurs élites.

Ce dernier insiste également sur le caractère absolument essentiel de l’intelligence artificielle (IA) pour dominer le monde de demain. Et les États-Unis, s’ils sont déjà largement en tête, pourraient avancer plus vite, plus fort, grâce à Elon Musk et son “accession” au pouvoir, lui qui est désormais proche de Trump et qui, selon certaines informations, pourrait devenir conseiller du président.

Trump, l’IA et l’avenir du monde

Une technologie largement plus puissante que l’homme. Un véritable “agent”, plus qu’un outil, qui sont amenés à tout chambouler, notamment sur la culture ou encore la façon de gérer la société… Au risque même de voir émerger un régime totalitaire général, pouvant être dirigé par une IA, puisque ce type d’outil répond point par point à l’ensemble des critères de surveillance mis en place par les plus grands dictateurs de l’histoire.