Éliminatoires CAN 2025 : après des défaites des Eléphants, Idriss Diallo sonne la mobilisation

Idriss Diallo. Photo : DR

Après deux défaites consécutives de l’équipe ivoirienne de football, Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), a exprimé son mécontentement et annoncé des mesures fermes pour rectifier la situation. Les Éléphants ont perdu 1-0 contre la Sierra Leone le 15 octobre dernier, puis se sont inclinés par le même score face à la Zambie le 15 novembre 2024, lors des éliminatoires de la CAN 2025. Ces résultats préoccupants ont conduit Diallo à réagir.

Sur sa page Facebook, il a déclaré « Nous ferons en interne un bilan sans complaisance avec les joueurs, le staff technique et administratif afin de corriger les dysfonctionnements et manquements d’une partie« . L’objectif est de préparer au mieux les futures échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, mais également de remettre l’équipe sur de bons rails avant le dernier match des éliminatoires de la CAN 2025.

Publicité

Malgré ces défaites, la Côte d’Ivoire est déjà qualifiée pour la phase finale de la CAN 2025 grâce au match nul entre la Sierra Leone et le Tchad. Cependant, Idriss Diallo a lancé un appel à la mobilisation pour le dernier match des éliminatoires, prévu ce mardi 19 novembre contre le Tchad, au stade Félix Houphouët-Boigny. Le président de la FIF a invité les supporters à se rendre en masse au stade pour soutenir les Éléphants.

« Je vous invite à venir soutenir nos Éléphants, qui vous doivent une prestation digne de leur statut« , a-t-il ajouté. Le match contre le Tchad, bien que sans enjeu pour la qualification, demeure essentiel pour les joueurs afin de renouer avec le succès et de préparer les défis à venir.