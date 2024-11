Elon Musk : un laboratoire français veut le concurrencer

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Dans le monde des technologies médicales, deux noms émergent comme des pionniers dans le domaine des interfaces cerveau-machine et des traitements neurodégénératifs : Neuralink, la startup d’Elon Musk, et Clinatec, un laboratoire français basé à Grenoble. Si Neuralink bénéficie d’une médiatisation mondiale et de financements colossaux (643 millions de dollars), Clinatec, avec des ressources bien plus modestes (30 millions d’euros), défie brillamment le géant californien grâce à des avancées concrètes.

Neuralink, fondé en 2016 par Musk, promet de résoudre des pathologies comme Parkinson, Alzheimer ou encore la cécité, grâce à des implants cérébraux interprétant les signaux du cerveau. Son approche repose sur des électrodes connectées à des systèmes externes tels que des exosquelettes. L’objectif est ambitieux : une symbiose entre l’homme et la machine.

En parallèle, Clinatec, né en 2012 sous l’égide du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et dirigé par le professeur Alim-Louis Benabid, mise sur des solutions combinant science et technologie. Leur technique-phare, la photobiomodulation, utilise des ondes lumineuses pour régénérer les cellules et traiter des maladies comme Parkinson. Cette innovation dépasse la luminothérapie classique en ciblant spécifiquement les neurones affectés.

Alors que Neuralink suscite l’espoir mais n’a pas encore démontré de résultats cliniques probants, Clinatec accumule les succès. En 2019, le laboratoire a permis à un tétraplégique de remarcher grâce à un exosquelette contrôlé par ses pensées. Plus récemment, Clinatec a testé son approche lumineuse sur des patients atteints de Parkinson. Les résultats, présentés à Chicago lors du Congrès mondial de neurochirurgie, montrent une relance de la production de dopamine, molécule clé pour le contrôle des mouvements.

Malgré leurs différences de moyens, ces deux acteurs partagent une ambition commune. Ils ont pour but de repousser les limites du possible en neurosciences. Neuralink capitalise sur sa notoriété et ses promesses futuristes, tandis que Clinatec, fort de sa rigueur scientifique et de ses essais cliniques avancés, construit une crédibilité solide.

Le duel entre Elon Musk et les chercheurs grenoblois symbolise plus qu’une rivalité. Il reflète une quête mondiale pour transformer la médecine grâce aux nouvelles technologies. La route est longue, mais cette compétition pourrait accélérer des percées qui changeront la vie de millions de patients.