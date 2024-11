Énergie en Afrique : ce célèbre acteur britannique s’associe à un projet

La Sierra Leone poursuit ses ambitions en matière d’énergies renouvelables et compte sur des alliés de premier plan pour relever ce défi. À la COP29 à Bakou, Octopus Energy, en partenariat avec l’acteur et producteur britannique Idris Elba, a annoncé le lancement d’un parc éolien sur l’île de Sherbro en Sierra Leone. Ce projet, qui représente un investissement inédit dans le secteur énergétique du pays, vise à remédier au faible accès à l’électricité et à limiter la dépendance aux énergies fossiles.

Le parc, dont la construction est prévue pour 2025, comportera jusqu’à cinq turbines éoliennes, complétées par des panneaux solaires et des batteries de stockage. Situé à proximité de Bonthe, principale ville de Sherbro, ce site devrait alimenter environ 2 000 foyers par an en énergie propre. Ce projet témoigne d’un engagement fort pour réduire les émissions de carbone et renforcer l’autonomie énergétique du pays. En proposant une énergie fiable et durable, le parc contribuera également à la réduction des coûts énergétiques, l’électricité provenant actuellement principalement de diesel importé, coûteux et polluant.

Publicité

Connu pour son activisme en faveur du développement en Afrique, Idris Elba joue un rôle crucial dans ce projet. En tant qu’ambassadeur de la cause, il apporte visibilité et crédibilité au projet, tout en attirant l’attention sur les défis énergétiques du pays. Son engagement va au-delà d’une simple association d’image. Il travaille directement avec Octopus Energy pour coordonner les actions sur le terrain et maximiser l’impact social et environnemental du projet.

Octopus Energy et le gouvernement sierra-léonais collaborent pour faire de ce projet un modèle de transition énergétique en Afrique. Cette initiative pourrait être le début d’une série de projets similaires sur le continent, Octopus Energy ayant exprimé son intérêt pour de nouvelles implantations. Les négociations pour la location du terrain sont en cours, et la Sierra Leone espère attirer davantage d’investisseurs pour consolider son réseau énergétique et soutenir son développement.

Le projet Sherbro illustre les efforts croissants de la Sierra Leone pour moderniser son infrastructure énergétique et adopter des solutions renouvelables. Le succès de ce projet pourrait attirer d’autres investisseurs, contribuant à transformer le pays en pionnier des énergies propres en Afrique de l’Ouest. Alors que le continent cherche à équilibrer développement économique et respect de l’environnement, le projet Sherbro marque une étape décisive pour la Sierra Leone et un exemple inspirant de coopération internationale pour un avenir durable.