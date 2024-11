Équipe de France : Mbappé non retenu par Deschamps après l’affaire de Stockholm ?

Credit Photo - Icon Sport

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et star incontestée du football mondial, traverse une période compliquée tant sur le plan personnel que sportif. Après avoir été cité dans une affaire d’agression sexuelle en Suède, l’attaquant du Real Madrid fait face à une baisse de forme notable avec son club. Ces soucis, à la fois en dehors et sur le terrain, ont alimenté les spéculations concernant son absence des prochains rassemblements de l’équipe de France.

Le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé qu’il ne retenait pas Mbappé pour les matchs de Ligue des nations contre Israël et l’Italie, qui auront lieu les 14 et 17 novembre. Si certains ont évoqué l’impact des récents scandales autour de l’attaquant, Deschamps a insisté sur le fait que la situation personnelle de son joueur n’avait pas influencé sa décision. « Ce n’est pas lié aux problèmes extrasportifs », a affirmé le coach, précisant que la présomption d’innocence prévalait. Selon lui, cette décision était simplement « ponctuelle » et visait à permettre à Mbappé de se concentrer sur ses défis personnels et sportifs.

Parallèlement, la forme de Mbappé en club inquiète. Après un Euro 2024 décevant, le joueur du Real Madrid traverse une période délicate, marquée par des performances en deçà de ses standards habituels. Les récentes défaites de son club, notamment un lourd revers contre le FC Barcelone (4-0) et une nouvelle défaite face à l’AC Milan en Ligue des champions (3-1), ont ajouté à la pression. Loin de ses prestations exceptionnelles, Mbappé semble peiner à retrouver son meilleur niveau.

Alors que son absence en équipe de France pourrait n’être qu’une pause stratégique, il n’en demeure pas moins que cette période de turbulences soulève des questions sur l’avenir du champion du monde 2018, tant au niveau international qu’en club. À 25 ans, il doit maintenant naviguer entre défis personnels et pression sportive, sans oublier les attentes toujours élevées de ses fans et de ses dirigeants. En attendant, Kylian Mbappé reste l’une des figures majeures du football mondial, et sa capacité à rebondir face à ces adversités déterminera sans doute la suite de sa carrière.