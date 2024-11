Maghreb: un pays dément avoir rompu les relations commerciales avec la France

Le gouvernement algérien a démenti les rumeurs selon lesquelles le pays aurait suspendu les échanges commerciaux avec la France. Cette réaction fait suite aux déclarations de l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, qui a affirmé sur les réseaux sociaux que l’Algérie avait décidé de « bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France« .

La cellule de communication du Premier ministre algérien a qualifié ces informations d’ »erronées et totalement infondées ». Le communiqué, relayé par l’agence de presse APS, souligne que ces allégations proviennent d’un « délire haineux et coutumier à l’égard de l’Algérie » de l’ancien ambassadeur.

Une copie d’un document non authentifié circulant sur les réseaux sociaux et évoquant une décision de suspension des échanges commerciaux a été reprise par certains médias français, notamment Le Figaro. Cependant, ce journal a précisé que l’information n’était que verbale et qu’aucune note officielle n’existait.

Le gouvernement algérien a tenu à apporter un « démenti catégorique » face à ces rumeurs. Aucune mesure restrictive au commerce entre l’Algérie et la France n’a donc été prise comme l’ont rapporté plusieurs médias il y a quelques heures, malgré les allégations de l’ancien ambassadeur.