Français arrêté au Niger : Paris demande sa libération 

Soldats nigériens (Photo AFP)

Le 13 novembre 2024, les forces de sécurité nigériennes ont arrêté Marius Bercea, un Français présenté par la télévision publique nigérienne comme un agent de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service de renseignement extérieur français. Selon une source diplomatique française citée par l’AFP, Marius Bercea se trouvait au Niger dans le cadre d’une mission pour son entreprise avec d’autres employés.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré être « pleinement mobilisé pour obtenir sa libération et son départ du Niger« . Selon les autorités nigériennes, le Français serait entré illégalement sur le territoire nigérien le 12 novembre 2024, veille de son arrestation, et opérerait avec d’autres agents présumés de la DGSE sous fausse identité et couverture non institutionnelle. Ils ont été accusés d’activités visant à compromettre la stabilité du Niger. « La France continue à dérouler ses plans à travers son service de renseignements DGSE » avait affirmé Télé Sahel. Selon son compte LinkedIn, Marius Bercea est consultant en sécurité et possède une expérience professionnelle dans plusieurs pays, notamment au Niger, en Algérie et en Irak. Avant cela, il avait servi pendant 15 ans comme parachutiste dans la Légion étrangère française.

Publicité

Après le coup d’État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum, la France avait appelé au rétablissement de l’ordre constitutionnel. Depuis lors, les relations entre la France et le Niger sont devenues tendues. Le régime militaire en place, dirigé par le général Abdourahamane Tchiani accuse régulièrement Paris d’ingérence et de chercher à déstabiliser le pays. Des accusations qui ont été rejetées par la France. Les militaires français déployés au Niger pour lutter contre le djihadisme au Sahel et l’ambassadeur de France ont été contraints de quitter le pays.