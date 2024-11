France : Macron reconduit la Béninoise Marie-Cécile Zinsou à son poste

Marie-Cécile Zinsou, Photo : DR

Le 31 octobre 2024, par décret signé par le président Emmanuel Macron, Marie-Cécile Zinsou a été reconduite en tant que présidente du conseil d’administration de l’Académie de France à Rome, également connue sous le nom de Villa Médicis. Cette décision prolonge son mandat pour une durée de trois ans, après une première nomination en octobre 2021, à la suite de Thierry Tuot, qui avait exercé ces fonctions de 2011 à 2020.

Historienne de l’art et figure influente de la scène culturelle franco-béninoise, Marie-Cécile Zinsou s’est dite « très honorée et heureuse » de pouvoir poursuivre son travail au sein de l’Académie. Sur son compte X (anciennement Twitter), elle a exprimé sa gratitude envers le président et les membres de l’institution pour leur confiance.

L’Académie de France à Rome, fondée en 1666, a pour mission de soutenir les artistes, créateurs et chercheurs dans le développement de leurs projets. Elle offre un cadre prestigieux au sein de la Villa Médicis, un lieu emblématique qui accueille également des activités culturelles et des visites guidées ouvertes au public.