Guépards du Bénin qualifiés pour la CAN 2025 : la grande leçon, selon le Président Vlavonou

La qualification des Guépards du Bénin continue de susciter des réactions de personnalités. Après plusieurs années d’absences, l’Equipe nationale du Bénin a arraché son ticket pour la messe continentale du football prévue l’année prochaine. Cette nouvelle a suscité une vague d’émotions au sein de la population. Après le gouvernement du Bénin, c’est au tour du Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Louis Gbèhounou Vlavonou, de réagir sur sa page Facebook. Lire ci-dessous la réaction du Président de l’Assemblée.

Réaction du Président de l’Assemblée Nationale après la qualification des Guépards à la CAN 2025

Nos vaillants ambassadeurs du football viennent de nous offrir une belle leçon de courage, de détermination et d’amour pour la patrie. Cette qualification est une preuve supplémentaire que, lorsque nous unissons nos forces et nos talents, nous pouvons accomplir de grandes choses.

Au nom de l’Assemblée nationale et en mon nom propre, je tiens à exprimer ma fierté et mes encouragements à toute l’équipe, au staff technique et à tous les acteurs du football béninois qui travaillent inlassablement pour hisser notre drapeau toujours plus haut. Chers Guépards, nous sommes derrière vous pour écrire ensemble une page mémorable de notre histoire sportive au Maroc en 2025. Vive les Guépards ! Vive le Bénin !#LGV