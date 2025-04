Bénin : Un conflit foncier vire au drame à Klouékanmey (Un décès enregistré)

Photo DR

Un différend autour d’un terrain a viré au drame à Sawamè Houagnonhoué, localité située dans l’arrondissement de Lanta, commune de Klouékanmey. Un homme y a perdu la vie lors d’une intervention des forces de l’ordre, sur fond de tension entre deux familles. Le conflit, porté devant la justice, avait abouti à une décision en faveur de l’une des parties, selon 24HauBénin.

Mais l’autre famille concernée a contesté le jugement et refusé de se soumettre à l’ordonnance. D’après les informations recueillies, le climat s’est rapidement détérioré. Des menaces auraient été proférées, et des membres de la famille bénéficiaire de la décision auraient été retenus contre leur gré. Pour rétablir l’ordre et permettre l’exécution de la décision judiciaire, des agents de sécurité ont été envoyés sur place. Leur présence a provoqué la colère de certains habitants proches de la partie contestataire.

Ces derniers ont lancé des pierres et divers objets en direction des forces de l’ordre. La réaction policière a malheureusement fait une victime. Un homme, blessé lors de l’échange, a succombé peu après. Depuis cet affrontement, plusieurs membres de la famille impliquée dans l’attaque contre les forces de l’ordre auraient quitté les lieux, redoutant des représailles. Une enquête est attendue afin de faire la lumière sur les circonstances du drame et déterminer les responsabilités.