Affaire Dangnivo au Bénin : Ce que l’ex-Dg de l’Ortb a dit devant le tribunal

Suspendu depuis le 19 mars dernier, le procès sur la disparition de Pierre Urbain Dangnivo a repris ce mardi 8 avril 2025. Julien Akpaki, ancien directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), a comparu devant la cour ce lundi dans le cadre de cette affaire qui défraie la chronique. Interrogé sur les circonstances ayant conduit à la diffusion d’un communiqué à l’antenne au sujet d’un véhicule suspect, l’ex-patron de l’ORTB a rejeté toute implication directe.

À la barre, il a affirmé qu’il n’établissait aucun lien entre la disparition du véhicule mentionné dans le communiqué et celle de Dangnivo. Il a également déclaré ne pas avoir eu connaissance de l’ouverture d’une commission d’enquête au moment des faits. Lors des échanges avec les avocats et le ministère public, Julien Akpaki a précisé ne plus se souvenir de l’identité de l’auteur de la bande d’annonce diffusée à l’ORTB. À une question de Me Aboubakar Baparapé, il a répondu ne pas connaître Auguste Amoussou avant l’épisode du communiqué. Selon lui, c’est ce dernier qui s’est présenté à lui comme journaliste. « Il m’a expliqué qu’il était venu me voir parce que j’étais directeur général de l’ORTB », a-t-il confié.

Interrogé par Me Olga Anassidé sur l’origine du communiqué et le lien avec une autorité, Akpaki a évoqué une démarche spontanée. « Monsieur Auguste est venu me voir, affirmant qu’il possédait des informations qu’il souhaitait transmettre à la présidence. Je lui ai dit que je connaissais un colonel à la présidence et je l’ai mis en contact avec le colonel Koumassègbo », a-t-il expliqué.

Il précise que la rencontre a eu lieu un vendredi. Auguste Amoussou lui aurait alors parlé du communiqué diffusé à l’antenne et exprimé son souhait de transmettre des informations sensibles. Le lundi suivant, Amoussou serait revenu avec son frère Donatien et un ressortissant camerounais nommé Prizo. Akpaki a alors contacté le colonel Koumassègbo, qui a accepté de les recevoir. Quelques jours plus tard, il apprendra par téléphone que Donatien Amoussou a été arrêté. Le président de la cour, Guillaume Laly, a questionné Akpaki sur d’éventuels contacts avec les services de renseignements. Ce dernier a nié tout lien. « Je ne l’ai mis en relation qu’avec le colonel Koumassègbo que je connaissais en tant que chef de sécurité », a-t-il affirmé.

Interrogé sur une possible relation personnelle avec les frères Amoussou ou le Camerounais Prizo, Julien Akpaki a déclaré ne pas les connaître et a réfuté avoir partagé un repas avec eux. « Ce n’est pas dans mes habitudes d’inviter des inconnus à déjeuner », a-t-il insisté. Concernant la disparition de Dangnivo, Akpaki a reconnu en avoir été informé en tant que directeur général de l’ORTB, mais affirme ne pas avoir compris la teneur exacte du communiqué. « Je ne connaissais pas son contenu détaillé », a-t-il précisé.

Notons tout de même que, l’audience, initialement prévue pour 10h, n’a débuté qu’à 12h06, le temps pour le président de vérifier certains éléments liés à l’exécution des ordonnances rendues lors de précédentes séances. Deux auditions ont été programmées, dont l’une en visioconférence. Un spécialiste en médecine traditionnelle a également été annoncé comme témoin, afin d’éclaircir certains points restés flous.