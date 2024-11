Immigration au Canada: 106 étudiants expulsés d’une université

Photo Unsplash

Une première historique. En effet, jamais l’Université du Québec à Chicoutimi n’avait annulé les inscriptions de certains de ses élèves. Mais en ce mois de novembre 2024, c’est chose faite, la direction ayant confirmé l’expulsion d’une centaine d’étudiants qui n’avaient pas réglé leurs droits de scolarité.

En effet, selon la directrice des Ressources humaines de l’université, ces étudiants n’ont tout simplement respecté la date butoir imposée par l’université quant aux paiements des frais de scolarité. Cette date, fixée au 7 novembre, a effectivement été largement dépassée, poussant ainsi la faculté à devoir annuler l’inscription des élèves concernés. Pour justifier cette décision, l’Université a évoqué la gestion saine de ses finances.

Une université canadienne annonce renvoyer des étudiants

Il faut dire que quelques mois auparavant, l’Université a évoqué un déficit global de 6.4 millions de dollars, dont un million serait directement lié aux défauts de paiement de la part d’étudiants, étrangers principalement. Face aux défis que cela représente, il a ainsi été décidé de serrer la vis pour forcer les jeunes à devoir s’acquitter, en temps et en heure, de leur dû.

Sur tous les étudiants concernés, 106 sont étrangers. Or, le fait de ne plus avoir d’université les empêche d’avoir droit à un visa et à du travail. Beaucoup de stress et de fatigue sont donc générés par ces mauvaises nouvelles. Certains n’auront d’ailleurs pas d’autres choix que de déposer une demande d’asile pour espérer pouvoir rester sur place. Sans solutions, ils devront rentrer dans leur pays d’origine.

Un virage politique au Québec

Une nouvelle qui intervient, par ailleurs, dans un contexte particulier, marqué par la volonté du gouvernement Legault, au Québec, de réduire le plus possible l’arrivée de nouveaux immigrants, pour des migrations permanentes. Un virage politique qui n’a pas manqué de faire réagir la classe politique et les citoyens, et dont les premiers effets semblent ainsi se faire pleinement ressentir.