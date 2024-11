Maghreb : une voiture en bois mise au point par deux jeunes

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

En Algérie, deux jeunes artisans ont fait sensation en mettant au point une réplique en bois d’une Peugeot des années 1950, entièrement fonctionnelle. Ce véhicule unique, baptisé Sydra en hommage au cèdre, symbole emblématique du massif du Djurdjura en Kabylie, illustre un savoir-faire exceptionnel et un esprit d’innovation rare.

La carrosserie, le tableau de bord et même le volant ont été minutieusement sculptés dans du hêtre, un bois réputé pour sa résistance à la chaleur et sa durabilité. « Le hêtre est adapté à tout », explique fièrement l’un des concepteurs. Si des éléments comme le moteur, les pneumatiques, les vitres et les feux proviennent de matériaux classiques, tout le reste a été fabriqué à la main avec précision et passion.

L’idée a germé en 2016 lorsqu’un menuisier de Béni-Zmenzer a fabriqué un lit en forme de voiture. Inspiré par ce projet initial, il a transformé une vieille voiture en une œuvre d’art roulante, après plusieurs années de travail acharné. En juillet dernier, le prototype a enfin vu le jour et a attiré l’attention grâce à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où l’on voit la Sydra rouler avec fluidité.

Au-delà de la prouesse technique, ce projet met en lumière le génie créatif et l’esprit entrepreneurial de jeunes algériens. Ces artisans démontrent qu’avec de l’imagination et de la persévérance, il est possible de réinventer la tradition et d’innover à partir de ressources locales. La Sydra n’est pas seulement une voiture : c’est un symbole d’ingéniosité et une invitation à redécouvrir le potentiel de l’artisanat dans un monde en quête de solutions durables et uniques.