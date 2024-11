Kendrick Lamar et Drake : la guerre est relancée

La rivalité entre Kendrick Lamar et Drake remonte à 2013, quand Kendrick avait lancé un premier défi à ses pairs dans son couplet sur « Control« . S’en était suivie une décennie de piques subtiles et de tensions latentes, ponctuée de brèves périodes d’accalmie. Cette animosité avait culminé fin 2023 avec une série d’échanges de morceaux dissidents, où les deux rappeurs s’étaient affrontés à coups de punchlines acérées et de révélations personnelles. Une bataille qui semblait avoir tourné à l’avantage de Kendrick Lamar, dont les attaques chirurgicales avaient mis à mal la réputation de son rival.

Des accusations qui secouent l’industrie musicale

Le conflit prend désormais un tournant juridique inattendu. Drake, par l’intermédiaire de sa société Frozen Moments LLC, a déposé une requête auprès d’un tribunal new-yorkais accusant Universal Music Group (UMG) d’avoir artificiellement dopé les chiffres d’écoute du morceau « Not Like Us » de Kendrick Lamar sur les plateformes de streaming. Le rappeur canadien soupçonne l’utilisation de bots et d’accords commerciaux douteux avec Spotify pour propulser le titre, qui l’a particulièrement écorché avec ses allusions à de présumées relations avec des mineures.

Publicité

Une année 2024 aux destins opposés

Pendant que Drake s’enfonce dans une bataille juridique aux allures de dernier recours, Kendrick Lamar enchaîne les succès. Son album surprise « GNX » électrise la scène hip-hop depuis sa sortie la semaine dernière, tandis que « Not Like Us » cumule 900 millions d’écoutes sur Spotify et rafle cinq nominations aux Grammy Awards 2025, notamment dans les catégories reines du disque et de la chanson de l’année. Une consécration que Drake, absent des nominations, semble digérer difficilement.

Une guerre des ego qui s’intensifie

UMG a vivement réagi aux accusations, les qualifiant d’ »offensantes et fausses » tout en réaffirmant son engagement envers des pratiques marketing éthiques. La maison de disques rejette l’idée qu’elle puisse nuire à l’un de ses artistes, Drake faisant lui aussi partie de son écurie. Cette escalade judiciaire témoigne d’une rivalité qui dépasse désormais le cadre musical traditionnel du hip-hop. Les tensions atteignent leur paroxysme avec l’annonce par Drake de sa tournée australienne, programmée en opposition directe avec la prestation très attendue de Kendrick Lamar à la mi-temps du Super Bowl. Une programmation qui ressemble davantage à une tentative de sabotage qu’à une simple coïncidence de calendrier, illustrant la profondeur d’une animosité qui ne cesse de grandir entre les deux géants du rap.