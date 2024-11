Kigali passe à l’électrique : fin des motos thermiques en 2025

Photo Unsplash

Le Rwanda accélère sa transition énergétique. Dès janvier 2025, seuls les moto-taxis électriques pourront être immatriculés à Kigali. Cette décision, inédite en Afrique, vise à réduire la pollution et à promouvoir une mobilité plus propre.

« Il y a beaucoup d’émissions de carbone et nous voulons les réduire. Nous avons contribué avec 1300 motos électriques, et avec tous les acteurs dans le pays, il y en a plus de 4 000. La mobilité électrique est toujours lente à faire accepter, mais avec ce genre de politique, ça devient plus facile », a déclaré le directeur des opérations au Rwanda des motos Spiro Arun Bhandari. Pour l’heure, les motos électriques ne sont pas légions dans le pays. Elles se retrouvent généralement dans la capitale et ses environs. Cette mesure ambitieuse devrait donc donner un coup de pouce à leur prolifération.

Transition énergétique en Afrique

Plusieurs pays du continent ont déjà commencé à adopter les motos électriques. Et pour faciliter l’achat à cause de son prix un peu élevé, certains pays, comme le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, ont déjà mis des politiques incitatives en place. « C’est une dynamique très récente et qui par ailleurs est plus ou moins soutenue par les acteurs publics. Dans des pays comme le Rwanda, on a un soutien très fort et très marqué. Dans d’autres pays, ce soutien est progressivement en construction. Je prends l’exemple du Togo et du Bénin qui ont introduit très récemment des mesures incitatives justement pour réduire les coûts liés à l’importation de ces véhicules. La Côte d’Ivoire vise à faire pareil et le Sénégal s’éveille également à la mobilité électrique« , a déclaré à RFI Yao-Tsoekeo Amedokpo, géographe et chargé de recherche au laboratoire Ville, Mobilité et Transport à l’École des ponts et chaussées de la France.