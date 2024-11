La Banque mondiale octroie 635,5 M € de financement au Bénin

Photo : DR

Le 31 octobre 2024, la Banque mondiale a approuvé un financement de 635,5 millions d’euros pour soutenir les efforts de développement économique et de résilience sociale et climatique au Bénin. Ce financement est octroyé par l’Association internationale de développement (IDA) et se divise en un crédit de 135,5 millions d’euros pour appuyer les politiques de développement et une garantie de 200 millions d’euros visant à mobiliser des financements commerciaux à long terme.

Ce programme s’articule autour de trois axes majeurs : l’amélioration des partenariats public-privé, le renforcement du recouvrement des recettes fiscales et le développement de la résilience sociale et climatique. Le premier axe porte sur l’opérationnalisation d’un cadre de partenariat public-privé (PPP) destiné à attirer les investissements privés dans des projets publics. Ce volet prévoit notamment des garanties pour les prêts bancaires et un accès accru au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), renforçant ainsi leur rôle dans le développement économique.

Le deuxième pilier vise à améliorer la collecte des recettes intérieures. En stimulant le recouvrement fiscal, le gouvernement entend créer un espace budgétaire plus solide pour financer les investissements publics tout en maintenant une viabilité de la dette nationale. Enfin, le troisième axe se concentre sur la résilience sociale et climatique. Il prévoit l’élargissement du registre social unique pour une meilleure prise en charge des populations vulnérables, la consolidation du système de gestion des risques de catastrophe, et l’adoption de réglementations pour des villes durables et résilientes aux impacts du changement climatique.

Ce financement s’inscrit dans la continuité des réformes engagées dans le cadre d’une première opération de 230 millions de dollars, permettant déjà d’améliorer la capacité du Bénin à gérer les risques climatiques et socioéconomiques. Selon Nestor Coffi, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, ce financement renforcera l’inclusivité et la résilience de la croissance économique béninoise, tout en soutenant des réformes en faveur des plus vulnérables et de l’adaptation au changement climatique.