La Chine découvre le plus grand gisement d’or au monde valant des milliards $

La ruée vers l’or prend une dimension historique en Chine. Les géologues du Hunan viennent de révéler une découverte minérale spectaculaire qui pourrait redessiner la carte mondiale de l’extraction aurifère. L’immensité du gisement de Wangu, niché dans les profondeurs du centre de la Chine, suscite un intérêt géostratégique majeur, bien au-delà des simples considérations économiques.

Le site minier, localisé dans le comté de Pingjiang, recèle un potentiel extraordinaire. Les experts ont détecté 40 filons aurifères, enfouis à environ 1,6 kilomètre sous la surface terrestre, qui pourraient produire plus de 1 000 tonnes de métal précieux. Cette perspective représente une valeur estimée à environ 83 milliards de dollars, bouleversant potentiellement les dynamiques du marché mondial de l’or.

Les investigations géologiques révèlent une richesse minérale prometteuse. Les carottes rocheuses forées ont systématiquement révélé des traces d’or visible, confirmant l’exceptionnelle densité du gisement. Les zones périphériques laissent même entrevoir la possibilité de réserves supplémentaires, amplifiant l’intérêt scientifique et économique du site.

Cette découverte s’inscrit dans la stratégie nationale chinoise de sécurisation des ressources. Le pays, qui produit déjà environ un dixième de la production mondiale d’or en 2023, consolide ainsi sa position de leader dans le secteur minier. L’investissement de près de 100 millions de yuans dans l’exploration de la région témoigne de l’engagement des autorités à développer ce secteur stratégique.

L’annonce intervient dans un contexte géopolitique complexe, où la demande mondiale en or connaît des fluctuations significatives. Les tensions internationales et les incertitudes économiques globales ont récemment stimulé l’intérêt pour ce métal précieux, positionnant la Chine comme un acteur incontournable de ce marché sensible.

Au-delà de ses implications économiques, cette découverte illustre l’expertise technologique chinoise dans l’exploration minière. Le pays se distingue non seulement par sa capacité d’extraction, mais aussi par le développement de méthodes innovantes visant à réduire l’empreinte carbone des activités minières, un enjeu environnemental crucial.