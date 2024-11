La CPI émet un mandat contre Netanyahou

Le conflit israélo-palestinien a connu une escalade majeure le 7 octobre 2023 lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, provoquant la mort de nombreux civils. En réponse, Israël a déclenché une offensive militaire massive sur Gaza, caractérisée par des bombardements intensifs et une intervention terrestre, entraînant des pertes humaines considérables et une crise humanitaire sans précédent dans l’enclave palestinienne.

Une décision historique aux conséquences diplomatiques majeures

La Cour pénale internationale a franchi un pas décisif ce jeudi 21 novembre en émettant des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Les deux dirigeants sont accusés de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis depuis octobre 2023. Cette décision, qualifiée d’historique, restreint significativement leurs déplacements internationaux, les 124 États membres de la CPI étant tenus de les arrêter sur leur territoire.

Le Hamas également visé par la justice internationale

Dans un mouvement d’équilibre judiciaire, la CPI a simultanément émis un mandat d’arrêt contre Mohammed Deif, chef de la branche armée du Hamas. Les accusations portées contre lui concernent également des crimes contre l’humanité et crimes de guerre perpétrés sur le territoire israélien et palestinien. Les mandats ont été initialement classés secrets pour protéger les témoins et préserver l’intégrité des enquêtes, mais la Cour a jugé essentiel d’en informer les victimes et leurs familles.

Une situation humanitaire qui continue de se dégrader

Tandis que la bataille juridique s’intensifie, la situation sur le terrain demeure catastrophique. Le ministère de la Santé du Hamas rapporte un bilan de 44 056 morts à Gaza depuis le début du conflit, avec 104 268 blessés. La réaction d’Israël à ces mandats d’arrêt a été virulente, le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar accusant la CPI d’avoir perdu toute légitimité et de servir d’instrument politique. Le Hamas, quant à lui, a salué cette décision comme une avancée vers la justice, alors que d’autres dirigeants de l’organisation, initialement visés par des demandes de mandats d’arrêt, ont été confirmés morts, notamment Ismaïl Haniyeh et Yahya Sinouar.