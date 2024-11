 L’Ambassadeur d’Allemagne célèbre l’unité et les relations renforcées avec le Bénin

Dr Stefan Buchwald au cours d'une visite à la GDIZ. Photo : @AmbAllBenin sur X

Lors de la Journée de l’Unité allemande, l’Ambassadeur Dr. Stefan Buchwald a célébré la réunification de l’Allemagne tout en mettant l’accent sur les liens étroits et croissants entre le Bénin et l’Allemagne. En présence de dignitaires béninois et d’invités internationaux, l’événement a permis de souligner l’importance de cette coopération diversifiée, ancrée dans plusieurs domaines clés.

L’Ambassadeur a rappelé les nombreuses avancées réalisées entre les deux pays cette dernière année. En effet, le Bénin et l’Allemagne partagent un partenariat fort dans des secteurs variés, comme la gouvernance financière, la décentralisation, les énergies renouvelables et l’éducation. Des investissements significatifs, atteignant environ 450 millions d’euros, témoignent de l’engagement allemand dans le développement du Bénin, avec des projets mis en œuvre par la banque allemande KfW et la GIZ en collaboration avec les partenaires béninois. L’Ambassadeur a également évoqué la visite marquante de la Ministre allemande du Développement au Bénin en mars dernier, où elle a pu constater les progrès notables réalisés grâce à cette coopération.

Les relations commerciales entre les deux pays se renforcent. Le Bénin a accueilli des entreprises allemandes intéressées par le marché béninois, y compris dans les domaines de la construction, des infrastructures et de la technologie médicale. Parmi les entreprises impliquées figurent Julius Berger et Heidelberg Materials, qui participent à des projets de grande envergure, comme la modernisation du port de Cotonou.

Sur le plan culturel, l’Ambassade d’Allemagne a organisé plusieurs événements cette année, dont l’inauguration d’un mur de graffitis en collaboration avec des artistes béninois et allemands, montrant ainsi la vitalité des échanges culturels. Face aux menaces dans la région du Sahel, l’Allemagne a renforcé sa coopération sécuritaire avec le Bénin en fournissant des équipements militaires, notamment pour améliorer la vision nocturne des forces armées.

Elle a également soutenu le lancement du Mécanisme de Stabilité des États Côtiers pour la prévention de conflits. En clôturant son discours, l’Ambassadeur a réaffirmé sa volonté de voir les relations bénino-allemandes se développer encore davantage, promettant un avenir porteur pour les deux nations. (Rejoignez la famille des abonnés de notre chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)