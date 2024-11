Le Bénin accueille le forum continental de la jeunesse catholique  

Photo: DR

Depuis le samedi 23 novembre 2024, Cotonou accueille une rencontre continentale de la Jeunesse étudiante catholique internationale (Jeci) en Afrique. Organisé par la Jec-Bénin, le 12ᵉ Conseil panafricain de la Jeci-Afrique se déroule jusqu’au samedi 30 novembre 2024, avec une cérémonie inaugurale marquante le dimanche 24 novembre. Cette dernière a rassemblé des figures majeures comme Prisca Koffi, coordonnatrice de la Jeci-Afrique, Serge Dohou, responsable des relations pour le Raja-Jec, le Père Joël Chanhoun, aumônier de la Jec-Bénin, ainsi que des délégations de 32 pays.

Avec pour thème central « Autonomiser la jeunesse africaine pour la résilience climatique et la paix : construire ensemble un avenir durable », cette rencontre vise à préparer une génération de jeunes leaders aptes à répondre aux défis du climat et à promouvoir la paix. Prisca Koffi a insisté sur l’importance de cette thématique, qui, selon elle, répond aux enjeux contemporains. « Ce Conseil est une opportunité pour réfléchir collectivement à des solutions durables face aux crises écologiques et aux conflits sociaux », a-t-elle déclaré, tout en exhortant les jeunes à devenir des acteurs de changement. Pour Merveille Yamadjako, représentante de la Jec-Bénin, ce forum se veut un espace de dialogue et de partage d’expériences. « Il s’agit d’une occasion unique pour renforcer notre unité et bâtir ensemble des stratégies face aux défis qui pèsent sur notre époque », a-t-elle expliqué.

Les anciens membres ne sont pas en reste. Serge Dohou a témoigné du soutien indéfectible des aînés de la Jec, notamment à travers des initiatives de formation technique et des accompagnements spécifiques : « Ce que nous avons reçu, nous le redonnerons pour accompagner cette dynamique ». Enfin, le Père Joël Chanhoun a exprimé son enthousiasme pour cette initiative, qu’il perçoit comme un souffle nouveau pour la jeunesse catholique au Bénin. « Ce Conseil est une invitation pour les jeunes à s’engager résolument en faveur de la paix et de la préservation de l’environnement », a-t-il conclu. Ce rassemblement se veut ainsi un carrefour d’apprentissage et d’engagement, avec pour ambition de poser les jalons d’un futur où résilience climatique et coexistence pacifique vont de pair.