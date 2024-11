Le Bénin brille au Championnat d’Afrique de Baby-Football

Du 15 au 17 novembre 2024, Cotonou a accueilli le Championnat d’Afrique de Football de Table, un événement où le Bénin et le Togo ont marqué les esprits par leurs victoires respectives. Le pays hôte a triomphé en individuel, tandis que son voisin togolais s’est imposé en double, confirmant leur place parmi les élites de ce sport en Afrique.

Porté par son joueur vedette Arthur Capo-Chichi, le Bénin a dominé la compétition individuelle avec autorité. Opposé au Togo en finale, Capo-Chichi a livré une prestation exceptionnelle, scellant la victoire avec un score cumulé de 13-05 (aller 06-03, retour 07-02). « Remporter ce titre pour mon pays est une immense fierté. Ce sacre est le fruit de notre travail acharné et de l’appui indéfectible de toute l’équipe, en particulier du président Delano Hountin-Kiki. Merci à tous pour leur soutien. »

La revanche du Togo en double

Après avoir cédé en individuel, le Togo a su se rattraper dans la catégorie double. La paire Hegan Yawo et Adoté Essénam a dominé la finale contre le Nigeria avec un score cumulé de 15-03 (aller 07-03, retour 08-01). Une victoire éclatante qui souligne le talent et la cohésion de l’équipe togolaise. Le Bénin, moins en réussite dans cette catégorie, a tout de même décroché la troisième place. Le Cameroun, quant à lui, s’est distingué par son esprit sportif et a reçu le Trophée Fair-play, un hommage à son attitude exemplaire tout au long du tournoi.

Le Bénin prend la tête de la Confédération

Lors du Championnat d’Afrique de Football de Table tenu à Cotonou, un événement marquant a ponctué cette rencontre sportive : l’élection de Delano Hountin-Kiki, désormais à la tête de la Confédération Africaine de Football de Table (CAFT). Profitant de ce rassemblement continental, les dirigeants des différentes fédérations ont tenu l’Assemblée générale statutaire de la CAFT. Cette réunion a permis d’adopter les nouveaux statuts et le règlement intérieur de l’organisation, mais également de désigner un nouveau comité exécutif. À l’issue des travaux, le Béninois Delano Hountin-Kiki a été élu président, un choix unanimement salué par ses pairs.

Dans son discours, Delano Hountin-Kiki a exprimé sa gratitude et affirmé sa détermination à faire avancer la discipline : « C’est une énorme joie pour nous d’être choisi par nos pairs à la tête de la CAFT. Ce succès est le fruit de nos sacrifices et de notre engagement à développer le football de table et à le faire rayonner davantage à travers le continent. » Le nouveau président a également présenté sa vision pour ce mandat, placé sous le signe de l’efficacité et de l’action : « Nous voulons peu parler mais beaucoup agir. Ce mandat sera avant tout tourné vers des initiatives concrètes pour renforcer notre discipline dans nos différents pays. »