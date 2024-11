Le Bénin, hôte de la Mission économique et commerciale de la Francophonie 2025 

Crédit image | ©Institut national du service public (INSP)

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé que la prochaine Mission économique et commerciale de la Francophonie (MECF) se tiendra à Cotonou, au Bénin, en juin 2025. L’information est parvenue par un communiqué de presse de l’organisation.

C’est la première fois qu’un pays d’Afrique de l’Ouest accueillera cet événement phare dédié au développement des échanges économiques et commerciaux entre les pays francophones. La sélection du Bénin s’appuie sur une évaluation approfondie respectant des critères techniques précis. Ces critères incluent la conformité aux exigences politiques, sécuritaires et sanitaires, ainsi qu’une rotation géographique des hôtes. La dynamique économique du Bénin et son engagement à attirer des investissements dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture et les services numériques ont joué un rôle clé dans cette décision.

Les MECF, initiative majeure de l’OIF, ont pour objectif de renforcer les opportunités d’affaires et d’investissement au sein de l’espace francophone. Depuis leur création, elles ont parcouru des régions stratégiques telles que l’Asie du Sud-Est, l’Afrique centrale, le Moyen-Orient, l’Europe centrale et orientale, ainsi que l’Amérique du Nord.

Pour l’édition 2025, l’accent sera mis sur : un soutien financier accru pour les entreprises participantes ; une coopération renforcée entre l’OIF et le pays hôte ; une collaboration étroite avec le secteur privé afin de maximiser les retombées économiques.