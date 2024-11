Le Pape François critique Israël et la Russie

Pape François (PHOTO / REUTERS/ Remo Casilli)

Le Pape François a pris position, en ce début de semaine, contre les conflits qui ravagent actuellement la planète. Une sortie assez rare, au cours de laquelle le chef du Vatican a pointé du doigt à la fois Israël et la Russie, ajoutant que ces guerres n’avaient pour finalité, que de charrier des déchirures très douloureuses.

Âgé de 88 ans, le Pape François a récemment pris la parole pour pointer du doigt l’action russe en Ukraine ainsi que l’arrogance de Moscou. Une arrogance qu’aurait également Israël à ses yeux, en Palestine. Une sortie qui intervient quelques jours après de premières critiques, le souverain pontife évoquant, pour la toute première fois, un génocide dans la bande de Gaza.

Publicité

Le Pape François prend la parole

Ce dernier a ensuite critiqué le commerce des armes. Il a notamment souligné l’hypocrisie que cela représente, avec des nations qui fournissent, produisent et vendent des armes, tout en appelant à la paix. Devant diplomates et représentants religieux, le pape a appelé à ce que le dialogue prenne le dessus sur tout le reste, afin de trouver des solutions pacifiques et pérennes.

Enfin, le pape François a comparé les situations en Ukraine et en Palestine, à deux échecs de l’Humanité, rappelant que sur place, les gens étaient en grande souffrance. Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir, d’un côté comme de l’autre, où la voix du Pape reste forcément écoutée, celle-ci disposant d’une importante toute particulière. Pas sûr, toutefois, que le Kremlin comme l’administration Netanyahou soient en accord avec ce qui a été dit.

Des centaines de milliers de morts, sur les deux terrains

Pour rappel, la guerre en Ukraine a débuté il y a plus de 1.000 jours maintenant. En Palestine, le conflit a débuté au lendemain des opérations du 7 octobre, menées par le Hamas. Sur les deux tableaux, des centaines de milliers de civils, femmes, enfants et militaires ont perdu la vie au cours d’affrontements et bombardements meurtriers. Nombreuses sont également les personnes disparues.