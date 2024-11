L’homosexualité reconnue comme crime au Mali

Photo: © Getty

Au nom des valeurs culturelles et morales du Mali, le gouvernement de transition a décidé de criminaliser l’homosexualité. Une nouvelle loi, votée dans le pays interdit non seulement les relations homosexuelles mais aussi toute promotion ou apologie de cette orientation sexuelle.

Le ministre de la Justice, Mahamadou Kassogué, en rendant publiques les dispositions de la loi, a souligné la volonté du Mali de défendre ses valeurs traditionnelles. Cette loi vise selon lui, à protéger le socle moral et culturel malien face à des pratiques perçues comme étrangères et déviantes. « Le Mali est un pays avec des valeurs profondes et enracinées dans la culture africaine. Cette législation est une réponse à une demande sociale pour préserver notre identité. »

Publicité

Toute violation de cette nouvelle législation, expose son auteur à des sanctions pénales sévères. Les détails exacts des peines n’ont pas encore été précisés, mais elles pourraient inclure des amendes significatives ainsi que des peines de prison. Les autorités maliennes assurent que la criminalisation de l’homosexualité répond avant tout à un besoin interne de préserver l’unité sociale et les coutumes nationales, indépendamment des opinions externes.

Pour beaucoup de maliens, cette loi représente une victoire dans la préservation des mœurs et de la moralité publique. Plusieurs leaders religieux et communautaires se sont exprimés pour soutenir cette initiative qu’ils qualifient de rempart contre des « déviances importées ».