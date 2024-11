Maghreb: ce pays veut renforcer son partenariat avec la Russie

Photo : Kommersant/SIPA

La quête russe de nouveaux partenariats depuis 2022 a modifié l’échiquier géopolitique mondial. Face aux tensions internationales et aux sanctions occidentales, Moscou a intensifié ses efforts diplomatiques, notamment vers l’Afrique. Cette réorientation stratégique a débouché sur la création du Forum de partenariat Afrique-Russie, transformé en outil de la politique étrangère russe sur le continent. Les échanges commerciaux, la coopération militaire et les investissements entre la Russie et les nations africaines ont évolué, révélant une reconfiguration des alliances traditionnelles.

Un nouveau rendez-vous diplomatique à Sotchi

Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf participe à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie à Sotchi les 9 et 10 novembre 2024. Cette rencontre fait suite à la visite du président Tebboune en Russie en juin 2023. Le ministre algérien a rencontré son homologue Sergueï Lavrov dès son arrivée vendredi, poursuivant ainsi les échanges diplomatiques entre les deux pays.

Des discussions sur les enjeux régionaux

Les échanges entre les deux ministres ont porté sur la situation au Moyen-Orient et au Sahel. Ces discussions interviennent alors que la Russie cherche à développer ses relations avec différents partenaires africains. Pour l’Algérie, cette participation à la conférence ministérielle permet de maintenir des échanges avec Moscou tout en conservant ses autres partenariats internationaux.

Une diplomatie en mutation

Les relations russo-algériennes évoluent dans un contexte de transformation des rapports internationaux. Cette conférence ministérielle, qui succède aux deux premiers sommets du Forum de partenariat Afrique-Russie, montre la volonté russe de développer ses liens avec le continent africain. L’Algérie, comme d’autres pays africains, adapte sa politique étrangère à ces nouvelles dynamiques diplomatiques mondiales, cherchant à maintenir des relations équilibrées avec différents partenaires internationaux.