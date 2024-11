Maghreb : cette riche famille mobilise des financements dans l’agroalimentaire

Photo de Drew Taylor - Unsplash

La famille El Baroudi, pilier du secteur agroalimentaire marocain, se distingue par son entreprise Imperium, leader dans le domaine des thés et infusions de luxe. Fondée sur une expertise artisanale et une vision moderne, la société ambitionne de doubler sa capacité de production tout en renforçant sa responsabilité sociale et environnementale.

Pour soutenir cette croissance, Imperium a attiré un investissement de 25 millions d’euros de Proparco, IFU, et Si Advisers LLP. Cet apport financier vise à moderniser les infrastructures de production pour répondre à une demande croissante sur les marchés locaux et internationaux, notamment dans les pays émergents.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la présence mondiale d’Imperium, tout en favorisant une production durable grâce à des initiatives réduisant l’empreinte écologique et en soutenant le développement socio-économique des communautés locales. Cette vision illustre la détermination de la famille El Baroudi à faire rayonner le savoir-faire marocain à l’échelle internationale.

Avec une stratégie axée sur l’innovation et la qualité, Imperium se positionne comme un acteur clé dans un secteur en forte expansion. Cet engagement est renforcé par un souci constant d’allier performance économique et responsabilité sociale, un équilibre qui reflète les valeurs familiales profondément ancrées dans la gestion de l’entreprise. À travers cette initiative, la famille El Baroudi confirme son rôle de moteur dans l’économie marocaine et son ambition d’inscrire son nom parmi les leaders mondiaux du marché des produits de luxe.