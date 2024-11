Maghreb: la Russie veut établir une zone de libre-échange avec un pays

Photo : Sputnik/Kremlin via REUTERS

La Russie affirme sa volonté d’établir une zone de libre-échange avec l’Algérie, selon les déclarations d’Anton Kobyakov, conseiller du président Vladimir Poutine, lors du récent Forum ministériel Afrique-Russie à Sotchi. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant également l’Égypte, le Maroc et la Tunisie.

Le partenariat russo-algérien connaît une dynamique positive, particulièrement marquée depuis la visite d’État du président Abdelmadjid Tebboune en Russie en juin 2023. Les discussions entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Ahmed Attaf et Sergueï Lavrov, témoignent d’une volonté commune de renforcer les liens économiques bilatéraux.

Les entreprises russes manifestent un intérêt croissant pour le marché algérien, considéré comme l’un des plus attractifs du continent africain. La nouvelle loi sur l’investissement en Algérie offre un cadre propice aux projets industriels, énergétiques, miniers et agroalimentaires. Le président Tebboune a d’ailleurs lancé un appel explicite aux investisseurs russes lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, soulignant les avantages comparatifs de son pays.

Cette convergence économique s’appuie sur des atouts stratégiques significatifs. L’Algérie développe actuellement cinq zones franches avec ses voisins africains – Mauritanie, Tunisie, Libye, Mali et Niger. Son adhésion récente à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) renforce sa position d’hub commercial régional.

Le rapprochement russo-algérien s’inscrit dans une vision plus large de coopération russo-africaine, comme l’a souligné le président Poutine lors de la conférence ministérielle. Les échanges commerciaux et les investissements constituent les piliers de cette collaboration, avec une attention particulière portée aux projets d’infrastructures.

La perspective d’une zone de libre-échange entre la Russie et l’Algérie pourrait ainsi créer un nouveau pont économique entre l’Eurasie et l’Afrique, capitalisant sur les réformes économiques engagées par Alger et sur l’expertise russe dans divers secteurs stratégiques.